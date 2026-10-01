Cuánto saldrá viajar en colectivo a partir del mes de octubre 2026 en la Ciudad de Buenos Aires

Aumento en el colectivo a partir de octubre. Foto: NA (Martín Zabala)

Desde este jueves 1 de octubre, viajar en colectivo en la Ciudad de Buenos Aires es más caro. El boleto registra un incremento del 3,7%, una actualización que también impacta en las tarifas del subte y en los peajes de las autopistas porteñas. La suba forma parte del esquema de ajustes mensuales que aplica el Gobierno porteño y que toma como referencia la evolución de la inflación medida por el INDEC.

El aumento afecta a las líneas de colectivo que dependen de la administración de la Ciudad, por lo que el valor del pasaje varía según la distancia recorrida por cada usuario. A la vez, la provincia de Buenos Aires implementa su propio cronograma de actualizaciones tarifarias para las líneas provinciales, generando nuevos cuadros de precios en el transporte público del Área Metropolitana.

El aumento afecta a las líneas de colectivo que dependen de la administración de la Ciudad, por lo que el valor del pasaje varía según la distancia recorrida por cada usuario. Foto: NA

Cuánto saldrá viajar en colectivo en CABA a partir de octubre

De 0 a 3 kilómetros: $920,48 .

De 3 a 6 kilómetros: $1.022,81 .

De 6 a 12 kilómetros: $1.101,59.

De 12 a 27 kilómetros: $1.180,44.

Estos aumentos responden al mecanismo de actualización automática que ha establecido el Gobierno porteño. De este modo, el índice de aumento se rige no solo por este sistema si no también por un adicional del 2% que acompaña la evolución de los costos operativos del mismo.

De esta manera, esta medida alcanza a las líneas que regula la administración de la Ciudad. Por su parte, aquellas que atraviesan distintas jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuentan con un esquema tarifario diferenciado ya que dependen de decisiones del Gobierno nacional.

Aquellas líneas que atraviesan distintas jurisdicciones del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) cuentan con un esquema tarifario diferenciado ya que dependen de decisiones del Gobierno nacional. Foto: Tu colectivo.info

Según explicaron las autoridades porteñas, la actualización tarifaria apunta a achicar la brecha existente entre el valor que pagan los pasajeros y el costo real de funcionamiento del sistema de transporte. Desde el Gobierno de la Ciudad remarcan que, pese a los incrementos aplicados, los subsidios continúan absorbiendo una porción significativa de los gastos operativos.

En este contexto, la nueva suba forma parte de una estrategia de recomposición gradual de las tarifas, con el objetivo de sostener la prestación del servicio frente al aumento de los costos. De acuerdo con la administración porteña, el aporte estatal sigue siendo clave para garantizar el funcionamiento diario del transporte público y amortiguar el impacto de los ajustes sobre los usuarios.

Cuánto saldrán los peajes y el subte en CABA a partir de octubre

El subte de Buenos Aires percibirá una nueva actualización que llevará el pasaje general de $1.753 a $1.817. Además, aquellos que realizan entre 21 y 30 viajes mensuales tienen un descuento del 20% y aquellos que acumulan entre 31 y 40 viajes presentan una rebaja del 30%. Por su parte, desde el viaje número 41, el descuento llega a 40%.

Así, los valores quedan en: $1.453,60 entre el viaje 21 y el 30; $1.271,90 entre el 31 y 40; y $1.090,20 desde el viaje 41.

Por otro lado, siguen vigentes las tarifas sociales para jubilados, pensionados, estudiantes, docentes, personas con discapacidad y otros grupos alcanzados por regímenes especiales.

El subte de Buenos Aires percibirá una nueva actualización que llevará el pasaje general de $1.753 a $1.817. Foto: Redes

El caso del Premetro diferencia aquellos que tienen SUBE registrada, con una tarifa de $635,95, de aquellos que viajan con tarifa sin nominalizar con un monto de $1.011,16.

Peajes en CABA: cuánto habrá que pagar

Los peajes de las autopistas porteñas administradas por AUSA tendrán una actualización del 3,7% desde el 1° de octubre.

Para los vehículos livianos de dos ejes, los valores informados son:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno

Horario normal: $4.787,85.

Hora pico: $6.785,16.

Illia, Sarmiento y Salguero

Horario normal: $1.994,73.

Hora pico: $2.820,85.

Peaje Alberti

Horario normal: $1.516,26.

Hora pico: $1.914,97.

Paseo del Bajo