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Nuevo aumento de peajes en Buenos Aires: las 2 rutas donde las tarifas subieron más del 100%

La medida entró en vigencia este jueves 29 de octubre y duplicó las tarifas en las estaciones de peaje de Uribelarrea e Hinojo.

Redacción Sociedad
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Aumentaron por segunda vez en el año los peajes de las Rutas 205 y 226.
Aumentaron por segunda vez en el año los peajes de las Rutas 205 y 226. Foto: Foto generada con IA Canal 26
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A partir de este jueves 29 de octubre, los peajes de las Rutas Nacionales 205 y 226 tuvieron un incremento en sus tarifas que fue aplicado por Corresur, la empresa que asumió la concesión de una red de 1.325 kilómetros. La Dirección Nacional de Vialidad había aprobado una actualización para las estaciones de Uribelarrea e Hinojo y se duplicaron los precios.

El incremento impacta en los conductores que circulan por estos corredores de la provincia de Buenos Aires, especialmente en quienes utilizan la Ruta Nacional 226, que atraviesa Bolívar y constituye una vía importante para la conexión regional.

Aumentaron por segunda vez en el año los peajes de las Rutas 205 y 226. Foto: NA.

Según la información que trascendió por parte de la empresa, los nuevos valores se establecieron luego de completar la primera etapa de trabajos para mejorar la infraestructura de las estaciones. Las intervenciones recibieron el visto bueno de Vialidad Nacional, lo que habilitó la modificación de las tarifas. La actualización, sin embargo, no fue uniforme en todo el corredor y tuvo un impacto menor en otros puntos de cobro.

Cuáles son las nuevas tarifas de los peajes sobre las rutas 205 y 226

Con el nuevo cuadro tarifario, en las estaciones de Uribelarrea, sobre la Ruta Nacional 205, e Hinojo, sobre la Ruta Nacional 226, las motocicletas deben abonar $1.804,12 con TelePASE y $3.608,24 mediante pago electrónico manual.

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Para los vehículos de hasta dos ejes y una altura máxima de 2,30 metros, los valores quedaron establecidos en $3.608,24 con TelePASE y $7.216,49 con pago electrónico manual. Es decir, quienes no utilizan el sistema automático deben pagar el doble de la tarifa. Además, se amplió el esquema de categorías tarifarias en ambas estaciones, que pasó de cinco a ocho segmentos, con distintos importes según el tipo de vehículo.

Por su parte, en los peajes El Dorado y La Vasconia, sobre la Ruta Nacional 226, la actualización fue mucho más acotada, en línea con la revisión trimestral establecida en el contrato de concesión. Allí, los automóviles de hasta dos ejes pasaron a abonar cerca de $1.802 con TelePASE y $3.608 mediante pago electrónico manual.

En julio, cuando comenzó a operar bajo la nueva concesión, Corresur ya había modificado los valores de los peajes. Con el ajuste de octubre, las tarifas volvieron a cambiar, por lo que los automovilistas debieron afrontar dos actualizaciones desde que la empresa quedó a cargo de la administración de los corredores viales.

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