Neuquén cobrará peaje a los camiones que circulen por Villa La Angostura y Rolando Figueroa anunció nuevas obras por US$90 millones

Rolando Figueroa- Neuquen

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, anunció que comenzarán a cobrar peajes a los camiones que transiten por el paso internacional de Villa La Angostura con el objetivo de reducir el deterioro de las rutas y ordenar la circulación del transporte pesado. Además, confirmó una inversión de 90 millones de dólares para un gasoducto desde Vaca Muerta y reclamó que se aceleren distintas obras de infraestructura en la localidad.

Durante una entrevista con FM Andina, cuestionó especialmente la circulación de vehículos de carga provenientes de Chile que atraviesan el centro de Villa La Angostura. “Estos camiones nos tienen hartos que pasen por el centro, sobre todo los camiones que vienen del vecino país”, expresó Figueroa, quien confirmó: “Vamos a poner balanza en el paso internacional y vamos a cobrar peaje a todos los camiones”.

Rolando Figueroa, gobernador de Nequén. Foto: X @Rolo_Figueroa

La medida se vinculó con el traspaso de las rutas nacionales 231 y 40 hasta su conexión con la Ruta 237, que quedarán bajo responsabilidad provincial para su mantenimiento.

En paralelo, aseguró que la obra de la Ruta de Circunvalación se retomará en las próximas semanas. El gobernador explicó que se firmaron actas para resolver el conflicto por la ocupación de parte de la traza, aunque no precisó una fecha de finalización.

Una inversión de US$90 millones para llevar gas desde Vaca Muerta

Entre los principales proyectos anunciados, Figueroa destacó la construcción de un gasoducto que permitirá abastecer al sur neuquino con gas proveniente de Vaca Muerta.

La iniciativa contempla una inversión de 90 millones de dólares y se trabaja junto con TGS, Enargas, Camuzzi y otras empresas del sector. El mandatario también adelantó avances en la interconexión eléctrica de Villa La Angostura y aseguró que las mejoras en el abastecimiento permitirán reducir un 30% el costo de la energía.

El reclamo de Figueroa por las escuelas y las obras pendientes

Otro de los puntos de la entrevista fue la demora en la construcción de dos establecimientos educativos. “Hace dos años que tengo los fondos disponibles para hacer dos escuelas en Villa La Angostura y estoy esperando de una vez por todas que nos habiliten”, cuestionó.

Figueroa también anunció un proyecto para pavimentar otras 100 cuadras en la localidad y anticipó que Neuquén destinará 1.800 millones de dólares a infraestructura durante 2027. En última instancia, evitó pronunciarse sobre la continuidad política del intendente Javier Murer y pidió concentrar los esfuerzos en resolver los problemas de los vecinos.