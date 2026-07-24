El contexto internacional golpea a los mercados: el impacto sobre los activos argentinos y una fuerte suba del Riesgo País

Wall Street. Foto: REUTERS

Las acciones y los bonos argentinos operan en baja al promediar las operaciones de este viernes, en medio de una jornada compleja a nivel global.

Las acciones del MERVAL caen 1%, mientras que los ADRs en Nueva York también muestran mayoría de bajas, en las que se destacan Satellogic (-6,3%), Banco Macro (-1,7%) y Loma Negra (-1,7%).

Acciones argentinas en Wall Street. Foto: NA

Los bonos de la deuda también descienden y el Riesgo País sube a 442 puntos, en el nivel más alto desde el 11 de junio.

Los datos del precio del crudo

Los precios de los futuros del petróleo caían cerca de un 3% el viernes, pero se mantiene la preocupación por el temor a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Precio petróleo Foto: REUTERS

Los inversores temieron que se convirtiera en un nuevo escenario del conflicto el estrecho de Bab al Mandeb, la puerta al mar Rojo que se ha convertido en una de las principales rutas alternativas al estrecho de Ormuz.

Aun así, el mercado sigue pendiente de la guerra en Irán, especialmente después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, declarara que sopesa lanzar un “ataque masivo” contra Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en conferencia de prensa. Foto: REUTERS

El plano tecnológico

En el plano corporativo, los inversores también digirieron mejor las previsiones de gastos en inteligencia artificial de Alphabet y Tesla, que hundieron sus acciones en la pasado jornada.

En esta, la matriz de Google, recuperaba un 0,66 % y la compañía de Elon Musk perdía un 0,49 %.

Elon Musk. Foto: Reuters/Vincent Alban

Otras tecnológicas como Intel o Nvidia perdían un 3,10% y un 0,67%, mientras que Apple o Microsoft sumaban un 1,24% y un 0,67%.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,04%, hasta 4.052 dólares la onza; la plata un 0,36%, hasta 58,26 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años perdía 1,1 puntos básicos, hasta el 4,689%.