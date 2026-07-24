Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El contexto internacional golpea a los mercados: el impacto sobre los activos argentinos y una fuerte suba del Riesgo País

El índice elaborado por el JP Morgan quedó al borde de los 450 puntos. La tensión en Medio Oriente y las dudas sobre el sector tecnológico, los responsables de un viernes ocmplejo.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Wall Street.
Wall Street. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las acciones y los bonos argentinos operan en baja al promediar las operaciones de este viernes, en medio de una jornada compleja a nivel global.

Las acciones del MERVAL caen 1%, mientras que los ADRs en Nueva York también muestran mayoría de bajas, en las que se destacan Satellogic (-6,3%), Banco Macro (-1,7%) y Loma Negra (-1,7%).

Acciones argentinas en Wall Street.
Acciones argentinas en Wall Street. Foto: NA

Los bonos de la deuda también descienden y el Riesgo País sube a 442 puntos, en el nivel más alto desde el 11 de junio.

Los datos del precio del crudo

Los precios de los futuros del petróleo caían cerca de un 3% el viernes, pero se mantiene la preocupación por el temor a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Contenido Recomendado

Baja el riesgo país y se disparan las acciones argentinas en Wall Street:qué pasó con la cotización del dólar

Baja el riesgo país y se disparan las acciones argentinas en Wall Street: qué pasó con la cotización del dólar

En una rueda negativa para los mercados internacionales, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas

En una rueda negativa para los mercados internacionales, sube el riesgo país y caen las acciones argentinas
Cómo impacta en la Argentina el precio del petróleo
Precio petróleo Foto: REUTERS

Los inversores temieron que se convirtiera en un nuevo escenario del conflicto el estrecho de Bab al Mandeb, la puerta al mar Rojo que se ha convertido en una de las principales rutas alternativas al estrecho de Ormuz.

Aun así, el mercado sigue pendiente de la guerra en Irán, especialmente después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, declarara que sopesa lanzar un “ataque masivo” contra Irán.

Donald Trump en conferencia de prensa.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en conferencia de prensa. Foto: REUTERS

El plano tecnológico

En el plano corporativo, los inversores también digirieron mejor las previsiones de gastos en inteligencia artificial de Alphabet y Tesla, que hundieron sus acciones en la pasado jornada.

En esta, la matriz de Google, recuperaba un 0,66 % y la compañía de Elon Musk perdía un 0,49 %.

Elon Musk. Foto: Reuters/Vincent Alban
Elon Musk. Foto: Reuters/Vincent Alban

Otras tecnológicas como Intel o Nvidia perdían un 3,10% y un 0,67%, mientras que Apple o Microsoft sumaban un 1,24% y un 0,67%.

En otros mercados, el oro se revalorizaba un 0,04%, hasta 4.052 dólares la onza; la plata un 0,36%, hasta 58,26 dólares la onza; y el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años perdía 1,1 puntos básicos, hasta el 4,689%.

Acciones argentinasWall StreetRiesgo País
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Publicidad

Notas Más leídas

  1. Regresa una histórica empresa de lácteos:superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

    Regresa una histórica empresa de lácteos: superó la quiebra, sumó empleados y relanza sus productos

  2. ANSES paga este viernes 24 de julio:quiénes cobran hoy, DNI por DNI, y cómo sigue el calendario

    ANSES paga este viernes 24 de julio: quiénes cobran hoy, DNI por DNI, y cómo sigue el calendario

  3. ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026:cuándo cobran jubilados y pensionados según el DNI

    ANSES confirmó el calendario de pagos de agosto 2026: cuándo cobran jubilados y pensionados según el DNI

  4. Préstamos personales de $20 millones:qué banco ofrece la tasa más baja en julio de 2026

    Préstamos personales de $20 millones: qué banco ofrece la tasa más baja en julio de 2026

  5. SUAF ANSES agosto 2026:calendario completo de cobro por DNI y nuevos montos con aumento

    SUAF ANSES agosto 2026: calendario completo de cobro por DNI y nuevos montos con aumento

Publicidad

Lo último

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Reformas del Gobierno:cuál es el proyecto que más le interesa aprobar a Karina Milei y por qué está demorado en el Congreso

Reformas del Gobierno: cuál es el proyecto que más le interesa aprobar a Karina Milei y por qué está demorado en el Congreso

Giro en el acuerdo con Estados Unidos:qué va a pasar con las exportaciones de la Argentina y por qué el gobierno de Milei congela la ley en el Congreso

El Gobierno trabaja en una sesión “extra large” en Diputados mientras que busca votos para aprobar pliegos judiciales en el Senado

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo:qué productos se benefician

Economía

El contexto internacional golpea a los mercados:el impacto sobre los activos argentinos y una fuerte suba del Riesgo País

El contexto internacional golpea a los mercados: el impacto sobre los activos argentinos y una fuerte suba del Riesgo País

Adrián Ravier:“Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad”

La abismal diferencia entre las hamburguesas de Neuquén y Santiago del Estero:quién tiene la más cara y la más barata del país

Crisis en una importante cadena de panaderías y cafeterías:acumula deudas por más de $500 millones, 175 cheques rechazados y dos pedidos de quiebra

Internacionales

Del rescate y la remoción de escombros a la reactivación comercial:así está Venezuela a un mes de los terremotos

Del rescate y la remoción de escombros a la reactivación comercial: así está Venezuela a un mes de los terremotos

Brasil, Chile y Japón rechazan los nuevos aranceles de Estados Unidos y buscan frenarlos

Emergencia en España:piden ayuda a la Unión Europea por los devastadores incendios forestales

Petróleo a USD 100:el shock global que puede darle más dólares a la Argentina, pero también traer presión a los surtidores

Publicidad