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El riesgo país quedó cerca de romper el piso de los 500 puntos impulsado por la suba de las acciones argentinas en Wall Street

Los ADR cerraron con mayoría de avances, a contramano de los principales índices de Wall Street. En tanto, el S&P Merval subió 0,5%.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Wall Street.
Wall Street. Foto: REUTERS
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El riesgo país quedó a un paso de perforar los 500 puntos luego de que los bonos argentinos en dólares anotaron subas generalizadas en una positiva jornada de martes.

Los ADRs, en tanto, cerraron con mayoría de avances, a contramano de los principales índices de Wall Street.

La mejora de los bonos se dio pese a que los rendimientos de los bonos soberanos a 5 y 10 años subieron.

Acciones argentinas en Wall Street.
Acciones argentinas en Wall Street. Foto: NA

En ese contexto, los títulos en dólares avanzaron hasta 0,7% encabezados por el Global 2029, 2030 y 2046, seguidos del Global 2035 y 2038 con subas de 0,4.

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El riesgo país recortó -2,1% (11 unidades) y se ubicó en los 501 puntos básicos, el menor nivel desde el 17 de agosto, según la medición de J.P. Morgan.

Por otro lado, el S&P Merval subió 0,5% a 3.049.454,50 puntos y en dólares escaló 0,6% a 1.911,51 puntos tras anotar su mayor ascenso diario en un mes.

Merval, acciones argentinas
Merval, acciones argentinas

Entre las acciones líderes, las que más trepan son las de Central Puerto (+2,6%), Pampa Energía (+2,2%), Aluar (+1,1%), YPF (+1%) y BYMA (+0,8%).

Por otro lado, los ADRs avanzaron hasta 2,1% encabezados por Pampa Energía, Central Puerto (+1,7%), y Cresud (+1,5%).

Riesgo PaísAcciones argentinasWall Street
Matias Greisert
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