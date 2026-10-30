El riesgo país volvió a superar la barrera de los 700 puntos y acumula una suba del 28% en octubre 2026

Mercados, bolsa de valores, riesgo país, Wall Street. Foto: EFE/Justin Lane

Este viernes 30 de octubre, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York mostraron retrocesos de hasta el 6%, mientras que el riesgo país se posicionó por encima de los 770 puntos. El indicador elaborado por JP Morgan alcanzó las 777 unidades, lo que representa un incremento de 36 puntos respecto de la última jornada, por ende, acumula una suba del 28% en octubre y del 36,1% en comparación con el inicio del año.

El riesgo país mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos soberanos argentinos y el de los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Su incremento refleja una mayor prima de riesgo exigida por los inversores para mantener deuda argentina.

Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

Por su parte, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendaron al Gobierno de Javier Milei que siguieran con la implementación del plan económico para “seguir reduciendo el riesgo país”. “Especialmente la acumulación de reservas internacionales y el fortalecimiento de la posición externa”, dijo la portavoz Julie Kozack.

Las acciones de compañías argentinas que operan en Wall Street registraban bajas generalizadas. Las mayores caídas correspondían a Transportadora Gas del Sur, con un descenso del 6,3%; Edenor y Telecom, ambas con pérdidas del 5,7%. A nivel local, el S&P Merval retrocedía un 2,8% en pesos y un 3,8% medido en dólares.

Riesgo Pais

De esta manera, el mercado argentino replicaba la tendencia negativa de las principales bolsas estadounidenses. El Nasdaq encabezaba los retrocesos, con una caída del 3,4%, en medio de la reacción de los inversores a los resultados financieros de Amazon e Intel, cuyas acciones se desplomaban un 30%, y a la noticia del ciberataque contra Binance. En tanto, el S&P 500 bajaba un 2,1% y el Dow Jones registraba una contracción del 1,1%.

Por qué sube el riesgo país argentino

La suba del riesgo país se explica por una serie de factores tanto del contexto internacional como del escenario local. En el plano externo, el aumento de las tasas de interés de los bonos del Tesoro estadounidense encarece las condiciones de financiamiento y eleva el parámetro con el que se compara la deuda de otros países.

A este escenario se suma la escalada de las tensiones en Medio Oriente, que volvió a impulsar los precios del crudo. Este viernes, el Brent, tomado como referencia para la Argentina, avanzaba un 2,5% y superaba los USD$113 por barril. Por su parte, el WTI registraba un alza del 2,8% y cotizaba por encima de los USD$104.

Dólar Foto: Foto generada con IA

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy

La cotización del dólar oficial no mostraba movimientos y permanecía en $1560 para la venta en el Banco Nación.

En cuanto a las operaciones financieras, las cotizaciones registraban incrementos de hasta el 1%. El dólar MEP se negociaba a $1565,88, mientras que el contado con liquidación (CCL) se situaba en $1660,58.