Megaproyecto Vicuña y boom del cobre: por qué Wall Street mira con codicia el nuevo bono de San Juan

Distrito Vicuña, San Juan, Argentina. Foto: Vicuña

San Juan da un salto inédito hacia el mercado internacional de capitales. En las próximas semanas, el distrito cuyano concretará su debut con la emisión de un título de deuda por hasta u$s 600 millones a un plazo de nueve años, estructurado con la devolución del capital concentrada en tres cuotas iguales durante el tramo final del bono.

La operación llegó precedida por una rareza absoluta entre los emisores subnacionales de la Argentina: la provincia ostenta un volumen de efectivo disponible superior al total de sus compromisos financieros. Al cierre del primer semestre de 2026, el stock de pasivos de San Juan se ubica en aproximadamente USD 185 millones con un 89% radicado en organismos multilaterales, mientras que la posición de caja trepa a u$s 338 millones.

Este escenario arrojó una deuda neta negativa cercana a los USD 138 millones, un diferencial que aísla a la provincia frente al promedio de las jurisdicciones nacionales. Los recursos actuales alcanzan para cubrir la totalidad de los pasivos vigentes y financiar los primeros tramos del nuevo endeudamiento.

Distrito Vicuña, San Juan, Argentina. Foto: Vicuña

Este blindaje patrimonial se complementa con un historial de superávits primarios y financieros sostenidos, posicionando a San Juan en el selecto grupo de los distritos más solventes del país junto a la Ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Córdoba y Santa Fe. Sin embargo, los informes financieros marcaron dos variables de atención: la fuerte dependencia de los giros nacionales (el 75% de los recursos totales) y un incremento del gasto en personal, que trepó hasta el 50% de los ingresos provinciales.

El verdadero punto de quiebre que despertó el apetito de los inversores internacionales radica en la revolución minera en marcha. El motor principal es Vicuña, el megaproyecto operado por una sociedad entre BHP y Lundin Mining que unifica los yacimientos Josemaría y Filo del Sol para la extracción masiva de cobre, oro y plata.

Los detalles del proyecto minero en San Juan

Inversión inicial: u$s 7.000 millones previstos entre 2027 y 2030.

Desembolso total: u$s 18.000 millones distribuidos en tres etapas, consolidándose como la mayor inversión extranjera directa de la historia argentina.

Peso estratégico: San Juan concentra el 36% de los capitales mineros aprobados bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y cerca del 80% de la inversión nacional en proyectos de cobre.

Hacia 2030, las proyecciones estiman que las regalías mineras aportarán ingresos por hasta USD 300 millones anuales equivalentes al 17% de los recursos corrientes actuales, un volumen suficiente para absorber la mitad del stock total de obligaciones financieras al sumar los pasivos vigentes y la nueva colocación.

Para establecer parámetros de precio, los analistas toman como referencia el bono Santa Fe 2034, cuyo rendimiento ronda el 8,25%. Tras ajustar por duración y escala, el rendimiento justo se ubica en torno al 8,5%.

Sin embargo, al tratarse de un emisor debutante en el circuito global, los expertos calculan la necesidad de reconocer un premio adicional para seducir a los fondos internacionales. Bajo esa lectura, el rendimiento esperado define el atractivo de la operatoria: “Si el nuevo bono sale al mercado alrededor del 8,75%, lo consideraríamos una oportunidad muy atractiva”, concluyen los reportes del sector financiero.