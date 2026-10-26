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Efecto Lula en los mercados: las acciones argentinas caen hasta 11% en Wall Street

La reacción financiera al resultado electoral brasileño cruzó rápidamente la frontera. Los activos argentinos operan con fuertes pérdidas en Nueva York, mientras los inversores siguen de cerca el riesgo país, los bonos soberanos y la evolución del real.

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Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.
Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA
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Los mercados de América Latina comenzaron la semana con alta volatilidad y una marcada presión vendedora. El resultado electoral de Brasil obligó a los inversores a revisar sus expectativas sobre el futuro económico de la principal potencia de la región.

El impacto no quedó limitado a los activos brasileños. Las empresas argentinas que cotizan en Nueva York también registraron fuertes pérdidas, en un contexto de incertidumbre sobre la política fiscal, la evolución del real y las primeras medidas económicas del nuevo mandato de Lula.

Por qué el triunfo de Lula impactó en las acciones argentinas

Una parte importante del mercado había apostado por una victoria de Flávio Bolsonaro, un escenario que los inversores relacionaban con mayor disciplina fiscal, reducción del déficit e incentivos para el sector privado.

La victoria de Lula produjo una corrección inmediata. Los fondos internacionales comenzaron a reducir posiciones en activos brasileños y el movimiento se extendió rápidamente hacia otros mercados de la región.

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La Bolsa de San Pablo suspendió sus operaciones y el dólar subió más de 10% en Brasil

Bolsa de San Pablo
Lula da Silva habló tras la reelección
Lula da Silva habló tras la reelección. Foto: REUTERS

Para la Argentina, lo que sucede en Brasil tiene una importancia especial. El país vecino es uno de sus principales socios comerciales y cualquier cambio significativo en el valor del real, el consumo brasileño o el nivel de actividad puede repercutir sobre las exportaciones argentinas.

Las acciones argentinas que operaron con fuertes caídas

Durante las primeras operaciones del lunes 26 de octubre, los certificados de empresas argentinas negociados en Wall Street registraron pérdidas generalizadas, con retrocesos que alcanzaron aproximadamente el 11%.

Entre las compañías más afectadas apareció Banco Galicia, cuyos papeles llegaron a perder más del 9% en las operaciones electrónicas previas a la apertura formal del mercado.

Un operador trabaja en la Bolsa de Nueva York.
Sube el Riesgo País en la Argentina. Foto: EFE/EPA

También quedó bajo presión Mercado Libre, una compañía especialmente expuesta a la economía brasileña por la importancia que tiene ese país dentro de su negocio regional.

Los bonos soberanos argentinos, en tanto, operaron en terreno negativo y el riesgo país permaneció por encima de los 700 puntos básicos.

Los porcentajes pueden modificarse a lo largo de la rueda debido a la intensa volatilidad y a los rápidos movimientos de los fondos internacionales.

Brasil sufrió un fuerte desplome financiero

La reacción fue todavía más pronunciada entre los activos brasileños. Las acciones de bancos como Bradesco e Itaú Unibanco llegaron a registrar pérdidas cercanas al 30%, mientras que los papeles de Petrobras también mostraron un fuerte retroceso.

El fondo iShares MSCI Brazil ETF, conocido por su sigla EWZ y utilizado por inversores para operar acciones brasileñas desde Estados Unidos, sufrió una importante caída fuera del horario regular.

La Bolsa de San Pablo llegó a activar su mecanismo de interrupción automática de operaciones frente a la magnitud de las órdenes de venta. Esta herramienta busca frenar movimientos extremos y reducir la volatilidad durante episodios de pánico financiero.

Qué pasó con el real brasileño

La moneda de Brasil también recibió el impacto. El real sufrió una fuerte depreciación frente al dólar, un movimiento que encendió señales de alerta para la economía argentina.

Un real más débil puede afectar la competitividad de la producción nacional. Si los bienes brasileños se abaratan medidos en dólares, las empresas argentinas podrían enfrentar una mayor competencia tanto en el mercado interno como en el exterior.

Los sectores más sensibles a este escenario son la industria automotriz, las autopartes, el comercio bilateral, el turismo y algunos negocios digitales.

Qué miran ahora los mercados

La atención estará concentrada en las primeras definiciones económicas del gobierno brasileño. Los inversores esperan señales sobre el déficit fiscal, el gasto público, la deuda, las tasas de interés y la conformación del equipo económico.

Aunque la primera reacción fue intensa, no necesariamente define la tendencia de las próximas semanas. La evolución de los mercados dependerá de las señales que entregue la administración brasileña y de su capacidad para presentar un programa económico previsible.

Por ahora, el mensaje de los inversores es contundente: la incertidumbre financiera en Brasil puede extenderse rápidamente hacia la Argentina y afectar acciones, bonos y expectativas económicas.

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