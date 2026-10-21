Crisis en la industria textil: la Justicia abrió el concurso preventivo de Teddy Karagozian y lo unificó con el de Hilado SA

Crisis en la industria textil. Foto: Unsplash

La Justicia de La Rioja dispuso la apertura del concurso preventivo de Teodoro “Teddy” Karagozian, uno de los empresarios más reconocidos de la industria textil argentina y referente del grupo TN Platex.

El procedimiento se tramitará de manera conjunta con el de Hilado SA, una de las compañías del conglomerado que también atraviesa dificultades financieras.

Concurso preventivo de Teddy Karagozian: qué decidió la Justicia

La resolución fue dictada por la Sala Unipersonal N° 5 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción de La Rioja, a cargo del juez Walter Peralta.

De acuerdo con la documentación judicial, Karagozian presentó su solicitud el 26 de junio de 2026, mientras que la apertura del concurso fue dispuesta el 18 de septiembre. La decisión permite avanzar con un procedimiento destinado a reorganizar sus obligaciones frente a los acreedores.

La Justicia de La Rioja dispuso la apertura del concurso preventivo de Teodoro “Teddy” Karagozian. Foto: cippec.org

Cabe señalar que el concurso preventivo no implica una declaración de quiebra, sino que se trata de un mecanismo judicial que permite negociar las deudas y buscar acuerdos para afrontar los compromisos pendientes.

Cuáles son las fechas clave del concurso preventivo

La Justicia estableció un calendario para la presentación y evaluación de las acreencias vinculadas con los procedimientos de Karagozian y Hilado SA.

Los plazos definidos son los siguientes:

30 de noviembre de 2026 : fecha límite para que los acreedores soliciten la verificación de sus créditos.

10 de febrero de 2027 : presentación del informe individual de la sindicatura.

12 de marzo de 2027: entrega del informe general sobre la situación concursal.

Estos pasos permitirán avanzar en la identificación de las obligaciones y en las alternativas para su reestructuración.

La crisis de Hilado SA y el cierre de otra marca de la familia Karagozian

La situación judicial del empresario se suma a las dificultades que enfrenta Hilado SA, que solicitó su propio concurso preventivo en febrero de 2026. La apertura de aquel procedimiento fue ordenada en mayo, con el propósito de reorganizar sus deudas y preservar la actividad industrial.

En ese momento, la compañía atribuyó sus problemas a distintos factores económicos, entre ellos la disminución del consumo interno, el incremento de la competencia de productos importados y las dificultades para acceder al financiamiento.

La firma también señaló que el ingreso de ropa usada y las nuevas condiciones de comercialización mediante plataformas extranjeras habían afectado la rentabilidad del sector.

A estas complicaciones se agregó el cierre de DFAC (De Fábrica Al Consumidor), la marca de indumentaria impulsada por la familia Karagozian en 2023.

El emprendimiento, orientado a comercializar prendas de producción nacional directamente al consumidor, anunció en abril de 2026 el cese de sus operaciones y la liquidación de las existencias.

Según explicó la propia marca, el deterioro de su actividad se había profundizado desde diciembre de 2025, cuando perdió parte de las condiciones comerciales que le permitían sostener su estructura productiva.