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PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026: cuál es el nuevo límite de ingresos

El aumento de las jubilaciones modificó el monto de referencia para solicitar la cobertura del 100% en remedios. La obra social también exige condiciones patrimoniales y contempla excepciones para quienes destinan gran parte de sus ingresos a tratamientos médicos.

Redacción Sociedad
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PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratuitos en noviembre de 2026, tras el aumento del 1,93% en las jubilaciones y pensiones.
PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratuitos en noviembre de 2026, tras el aumento del 1,93% en las jubilaciones y pensiones. Foto: Cedoc.
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El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) actualizó el límite de ingresos para acceder a los medicamentos gratuitos en noviembre de 2026, tras el incremento del 1,93% en las jubilaciones y pensiones.

Con el nuevo haber mínimo establecido en $444.158,45, los afiliados deberán percibir menos de aproximadamente $666.238 mensuales para solicitar el Subsidio Social, que permite obtener una cobertura del 100% en medicamentos ambulatorios.

Los jubilados y pensionados deberán percibir menos de aproximadamente $666.238 mensuales para solicitar la cobertura del 100% en medicamentos mediante el Subsidio Social de PAMI. Foto: PAMI

PAMI: cuánto puede cobrar un jubilado para acceder a medicamentos gratis en noviembre 2026

El Subsidio Social de PAMI está destinado a jubilados y pensionados que, por dificultades económicas, no pueden afrontar el costo de los medicamentos con los descuentos habituales de la obra social. Para determinar quiénes pueden acceder, el organismo establece un límite de ingresos equivalente a 1,5 haberes mínimos previsionales.

Sin embargo, existe una excepción para los hogares donde el afiliado o algún integrante del grupo conviviente posee un Certificado Único de Discapacidad (CUD). En estas situaciones, el límite permitido se amplía a tres jubilaciones mínimas, equivalentes a aproximadamente $1.332.475 mensuales, siempre que se cumplan las demás condiciones establecidas.

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De todas maneras, percibir ingresos inferiores a estos montos no garantiza automáticamente la cobertura gratuita. El organismo también analiza la situación económica y patrimonial de cada solicitante, por lo que tener determinados bienes o contar con medicina prepaga puede impedir el acceso al subsidio por la vía habitual.

El Subsidio Social de PAMI permite acceder a medicamentos sin cargo, siempre que los afiliados cumplan con las condiciones económicas y patrimoniales establecidas por el organismo. Foto: Unsplash.

Cuáles son los 6 requisitos de PAMI para obtener medicamentos sin cargo

Según la información publicada en la página oficial de PAMI, los afiliados deben cumplir con seis condiciones para solicitar el Subsidio Social. Estas contemplan tanto los ingresos mensuales como la situación patrimonial del beneficiario:

  1. Ingresos: percibir menos de 1,5 haberes mínimos previsionales, o menos de tres en hogares con CUD.
  2. Medicina prepaga: no estar afiliado simultáneamente a una empresa de medicina privada.
  3. Propiedades: no poseer más de un inmueble.
  4. Aeronaves y embarcaciones: no ser titular de aeronaves ni embarcaciones de lujo.
  5. Vehículos: no tener un automóvil con menos de diez años de antigüedad, salvo en hogares con CUD.
  6. Activos societarios: no contar con participaciones empresariales que evidencien capacidad económica plena.

Estos parámetros buscan identificar a los afiliados que necesitan asistencia económica para continuar sus tratamientos. No obstante, PAMI contempla una vía excepcional para determinados jubilados que no cumplen con los requisitos de ingresos o medicina prepaga, pero enfrentan gastos elevados en medicamentos.

Los afiliados que superen el límite de ingresos también pueden solicitar medicamentos gratuitos si el costo de sus tratamientos representa al menos el 15% de sus ingresos previsionales, mediante una vía de reconsideración. Foto: pami

Qué pasa si un jubilado cobra más de $666.238: la excepción que permite mantener la cobertura

Los afiliados que superen el límite de ingresos establecido o cuenten con una prepaga pueden solicitar una vía de reconsideración por razones sociales. Este mecanismo permite pedir la cobertura total cuando el costo de los medicamentos indicados representa al menos el 15% del ingreso previsional mensual del solicitante.

Para acceder a esta alternativa, PAMI requiere un informe social, la aplicación de una escala de vulnerabilidad sociosanitaria y una revalidación médica. Estos procedimientos permiten evaluar las condiciones económicas y sanitarias de cada afiliado antes de resolver si corresponde otorgar el beneficio.

Por otra parte, los veteranos de guerra del Atlántico Sur están exceptuados de los requisitos generales establecidos para el Subsidio Social. Sin embargo, también deben completar la solicitud correspondiente para acceder a la cobertura de los medicamentos.

PAMI contempla excepciones para los hogares con Certificado Único de Discapacidad (CUD), que pueden acceder al beneficio con un límite de ingresos equivalente a tres jubilaciones mínimas. Foto: Pinterest

Cómo solicitar los medicamentos gratis de PAMI en noviembre de 2026: trámite y documentación

El procedimiento para acceder al beneficio depende de la cantidad de medicamentos necesarios. Para solicitar hasta cuatro remedios, los afiliados pueden iniciar el trámite directamente por internet.

Si necesitan cinco o seis medicamentos, la aprobación queda sujeta a una evaluación de la Unidad de Gestión Local (UGL), mientras que las solicitudes de más de seis requieren la intervención del Nivel Central de PAMI.

La gestión puede realizarla el propio afiliado, un apoderado o un familiar. Para comenzar, se necesita el Documento Nacional de Identidad (DNI), la credencial de PAMI y una receta electrónica emitida por el médico de cabecera o especialista, que incluya el diagnóstico detallado o su correspondiente código CIE-10.

El trámite para obtener hasta cuatro medicamentos gratuitos de PAMI puede realizarse por internet, a través de la página oficial del organismo, o de manera presencial en sus agencias. Foto: PAMI

El trámite se encuentra disponible en la página oficial de PAMI, a través de la sección Medicamentos sin cargo por Subsidio Social, y también puede realizarse presencialmente en las agencias del organismo.

Una vez autorizado el beneficio, el afiliado podrá acceder a los medicamentos cubiertos sin necesidad de renovar la solicitud mientras continúe cumpliendo los requisitos establecidos.

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