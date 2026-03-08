La fábrica de pullovers más emblemática de Mar del Plata está en crisis:

La planta de Textilana S.A., fabricante de los tradicionales pullovers de la marca Mauro Sergio, permanece paralizada desde hace cuatro meses en medio de la fuerte caída del consumo. Foto: Grok AI.

La industria textil argentina atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años y uno de los casos que refleja con mayor claridad esta situación es el de Textilana S.A., la empresa que fabrica los reconocidos pullovers de la marca Mauro Sergio en Mar del Plata.

La planta permanece prácticamente paralizada desde hace cuatro meses y cerca de 200 trabajadores continúan suspendidos, en un contexto marcado por la caída del consumo y la retracción de la actividad productiva.

La histórica fábrica de pullovers Mauro Sergio en Mar del Plata frenó su producción. Foto: NA.

Mauro Sergio en crisis: ¿qué sucedió con la histórica marca de indumentaria de Mar del Plata?

El conflicto comenzó en noviembre de 2025, cuando la compañía decidió suspender a 175 operarios por un período inicial de cuatro meses debido a la falta de producción. Aunque el establecimiento no cerró formalmente sus puertas, la actividad industrial está detenida y la incertidumbre crece entre los empleados y sus familias.

En la actualidad, solo 60 trabajadores de un total de 250 continúan asistiendo a la planta ubicada sobre la Ruta 88, aunque la fábrica permanece sin producción activa. Los empleados suspendidos perciben el 78% de su salario, tras una negociación que mejoró el acuerdo inicial que contemplaba el pago del 70%. El aguinaldo, en tanto, fue abonado en dos cuotas.

El conflicto comenzó en noviembre de 2025, cuando la compañía decidió suspender a 175 operarios por un período inicial de cuatro meses debido a la falta de producción. Foto: Data Gremial.

El delegado de la comisión interna, Mauro Galván, explicó en declaraciones radiales que la situación responde a una crisis que afecta a todo el sector. Según indicó, el principal problema es “la baja de consumo total”, un fenómeno que, aseguró, provoca que “las empresas textiles estén quebrando”.

En esa línea, el representante sindical advirtió sobre el deterioro del empleo en la actividad: “Se han perdido 16.000 puestos de trabajo en el sector textil”.

Además, Galván alertó que el escenario podría extenderse en el tiempo. “La fábrica está parada hace cuatro meses y según lo que hable con el gerente lo que pretenden es extender esta suspensión un tiempo más por la falta de consumo y, por lo que se sabe, esta temporada en Mar del Plata fue la peor de los últimos 20 años”, sostuvo.

El representante sindical advirtió sobre el deterioro del empleo en la actividad textil. Foto: Data Gremial.

No es solo Mauro Sergio: así se encuentra la industria textil argentina"

La situación que atraviesa Textilana no es un caso aislado. Un informe de la consultora Analytica señala que la industria textil acumuló caídas en 10 de los 11 meses de 2025, convirtiéndose en el sector más afectado dentro del Índice de Producción Industrial (IPI).

De acuerdo con el estudio, en noviembre de 2025 la producción textil se ubicó 31,2% por debajo de diciembre de 2024 y registró una caída del 47,6% en comparación con noviembre de 2023.

El informe también advierte fuertes retrocesos en distintos subsectores. La actividad de curtido y fabricación de artículos de cuero registró una caída del 44,1%, seguida por tejidos y acabados textiles con una baja del 34,7%, y el preparado de fibras con un descenso del 33,7%.

La industria textil acumuló caídas en 10 de los 11 meses de 2025, convirtiéndose en el sector más afectado dentro del Índice de Producción Industrial (IPI). Foto: X

Otro indicador preocupante es la utilización de la capacidad instalada, que se ubicó en apenas 29%, el nivel más bajo de toda la serie histórica, con excepción del período más crítico de la pandemia.

Este escenario refleja una crisis profunda para una industria que históricamente fue uno de los motores del empleo industrial en Argentina.