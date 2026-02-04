Caputo retomó sus críticas a los empresarios textiles y se refirió a los precios:

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA.

Luis Caputo volvió a poner el foco sobre la industria textil al retomar sus críticas por los elevados precios de la ropa y calzado en la Argentina, en un contexto de debate sobre apertura de importaciones y una crisis del sector. A través de su cuenta oficial de Twitter, el funcionario celebró que algunos industriales hayan reconocido públicamente que los precios “estaban caros”.

Caputo destacó el reconocimiento de dirigentes del rubro y sostuvo: “Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente”, El tuit del ministro de Economía fue en alusión a las declaraciones de Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA), sobre la evolución de los valores en el sector.

Luis Caputo. Foto: NA/Juan Vargas

La postura del ministro generó críticas por parte de representantes de la industria, que argumentaron que los elevados costos responden a factores como la presión fiscal, los costos logísticos y financieros y la competencia con productos importados a bajo precio, particularmente desde plataformas digitales de comercio global.

Qué dijo Luis Caputo sobre la industria textil

En un contexto marcado por la apertura de las importaciones y la crisis que atraviesa la industria textil, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que nunca adquirió indumentaria en el país debido a los elevados precios y volvió a respaldar la apertura económica. “Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo”, expresó en diálogo con Feinmann por Radio Mitre.

“El sector textil es también un caso emblemático de un sector que ha sido protegido durante muchísimos años, con el cuento de que hay 150.000 familias que trabajan en esto. Pero hay 47 millones de argentinos que han tenido que pagar textiles y calzado dos, tres, cuatro o hasta diez veces lo que valen en el mundo“, precisó Caputo.

El ministro dialogó con Feinmann por Radio Rivadavia.

En esta misma línea, sostuvo que el proteccionismo “es una medida zonza y que perjudica a los que menos tienen. Yo no compré nunca en mi vida ropa en Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar comprábamos afuera”.