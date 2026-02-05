Majul le preguntó a Caputo la marca de su traje tras sus dichos sobre la industria textil:

El ministro de Economía volvió a referirse a la industria textil tras haber revelado que nunca compró ropa en Argentina. Foto: Captura de pantalla LN+

Luis Caputo redobló la apuesta contra la industria textil argentina en una entrevista con Luis Majul para LN+. Días atrás, trascendieron sus dichos por haber declarado “nunca haber comprado ropa en la Argentina” y empresarios salieron al cruce. En las últimas horas, se sentó en el piso del programa +Nación y cuando el periodista le preguntó de dónde era el traje que llevaba puesto, respondió que fue comprado en los Estados Unidos. “Confirma lo que te dije”, agregó haciendo referencia a su análisis.

Industria textil Foto: Freepik

En un contexto marcado por la crisis en la industria textil y la apertura de importaciones, Luis Caputo y Manuel Adorni brindaron declaraciones televisivas. En el caso del ministro de Economía, hubo cierta controversia al revelar que nunca compró ropa en el país y lapidó a los empresarios del rubro en diálogo con Eduardo Feinmann por Radio Mitre. En las últimas horas, reforzó sus dichos con Luis Majul en LN+.

“¿Qué marca es el saco que tiene puesto?“, preguntó el conductor. “Massimo Dutti. Confirma lo que te dije. Comprado en Estados Unidos. Este es un saco que debe tener quince años seguro, pero es una casa relativamente buena y barata”, sentenció para cerrar el tema luego de decir que el saco tiene muchos años. Esta marca de ropa del grupo Inditex vende trajes a $348.250 pesos, por ejemplo.

Luis Caputo con Majul

Qué argumentó Luis Caputo

En la continuación de la entrevista, respondió a las objeciones que le han hecho: “Somos exactamente lo opuesto a anti-industria”. Y defendió también su medida diciendo que su función es “tener empatía con los 47 millones y medio de argentinos”.

Sin embargo, se mostró “encantado” sobre discutir su modelo y que “mucha gente tenga objeciones”. Pero, una vez más, criticó al modelo anterior de “economía cerrada” que “supuestamente favorece la producción nacional pero nos hizo terminar con 14 años sin generar empleo, 11 años sin crecimiento y 57% de pobreza”.

Luis "Toto" Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

Caputo sentenció: “Ahora veremos si nuestro modelo es mejor. Desde que asumimos la ropa bajó sustancialmente y se puede competir”. El funcionario se respaldó en ejemplos de distintos entrevistados por el mismo Majul el día previo.

El reclamo más inesperado

Marixa Balli, personalidad de la televisión y el espectáculo y empresaria textil argentina, se pronunció en contra del ministro de Economía de la República Argentina, Luis Caputo. El funcionario declaró en un programa que nunca había comprado ropa en el país por lo caro de los precios y la expanelista de LAM, dueña de locales de ropa en el barrio porteño de Flores, salió al cruce.

Marixa Balli Foto: Captura video

“Caputo, sos ministro, no podés decir que nunca compraste ropa en Argentina sólo porque tenés la posibilidad de viajar; es ofensivo”, lanzó al aire en el programa de Georgina Barbarrosa. Hace una semana, Marixa tuvo que cerrar uno de sus locales por las pocas ventas y aún se encuentra liquidando la ropa. “Bajen los impuestos y todo va a ser más normal”, pidió. Además, reclamó apoyo a las pymes y a los trabajadores.