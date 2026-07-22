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Quién ganó el Prode de Mercado Pago: de cuánto fue el premio tras el Mundial 2026

Más de 20 millones de personas participaron de la competencia virtual a lo largo de la Copa del Mundo, rompiendo todos los récords. Cómo quedó la tabla y de qué manera saber tu puesto.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Quién ganó el Prode Mundial de Mercado Pago.
Quién ganó el Prode Mundial de Mercado Pago. Foto: Prensa
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El Mundial 2026 se jugó más allá de los estadios. Los celulares y las redes sociales fueron grandes protagonistas del torneo, así como también las competencias virtuales. En ese sentido, 21,2 millones de personas participaron del Prode de Mercado Pago, que rompió un Récord Guinness y repartió un premio de 50.000 dólares.

El dato más llamativo tiene que ver con la confianza en la Selección Argentina. La plataforma indicó que el 96% de los participantes argentinos pronosticó una victoria de la “Albiceleste” en la gran final frente a España.

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La tendencia se repite en otros países de América Latina. Por ejemplo, en México el 52% dijo que Argentina sería campeona, mientras que en Uruguay ese porcentaje alcanza el 50% y en Brasil llegó al 46%.

Quién ganó el Prode de Mercado Pago

Durante el torneo, Mercado Pago entregó todos los días $10.000 en órdenes de compra a 2.000 ganadores. Al finalizar el Mundial 2026, el premio mayor de US$ 50.000 quedó en manos de tres usuarios, que igualaron en el primer puesto con 294 puntos gracias a la precisión de sus pronósticos. Los campeones acertaron 74 ganadores y fallaron solo en 18 partidos.

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El segundo puesto entregó 20 mil dólares y se dividió entre cinco personas, que alcanzaron los 291 puntos. En tanto, el 3° lugar fue para cinco usuarios que, con 288 unidades, se repartieron los 10 mil dólares que entregó la plataforma.

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Resumen del prode Mercado Pago.
Quién ganó el prode de Mercado Pago. Foto: Captura Mercado Pago

Cabe señalar que la empresa precisó que las transferencias de los premios se acreditarán en las cuentas de los ganadores dentro de un plazo máximo de 30 días posteriores a la finalización de la Copa del Mundo.

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Entre los datos curiosos que dejó la edición, se destaca además que el partido por el tercer puesto entre Inglaterra y Francia, que terminó 6-4 para los ingleses, fue el resultado que menos participantes adivinaron, convirtiéndose en el gran dolor de cabeza del Prode.

Cómo saber en qué puesto quedé en el Prode de Mercado Pago

Con el cierre del Mundial, Mercado Pago también habilitó un resumen personalizado para que cada usuario pueda ver cómo fue su desempeño a lo largo de toda la competencia. De esta manera, los participantes pueden acceder desde la aplicación a un historial con las principales estadísticas, que incluye:

  • Total de puntos obtenidos
  • Posición alcanzada en el ranking general
  • Cantidad de partidos acertados
  • Resultados exactos
  • Número de torneos disputados

Así, la plataforma tiene como objetivo extender la experiencia más allá de la final del Mundial y permitir que cada participante consulte su rendimiento, compare sus resultados tanto en la competencia en general como en los torneos con amigos y repase su recorrido durante toda la Copa del Mundo.

Mundial 2026JuegosMercado Pago
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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