Regalos más baratos para el Día del Padre: cómo conseguir cuotas sin interés y descuentos de hasta el 30% en Mercado Pago

A casi una semana del Día del Padre, que esta año se celebra el domingo 21 de junio, miles de familias comienzan a buscar opciones para encontrar regalos sin afectar demasiado el presupuesto. En ese contexto, Mercado Pago anunció promociones especiales para junio que incluyen descuentos de hasta el 30%, cuotas sin interés y beneficios exclusivos en comercios de distintos rubros.
La iniciativa estará vigente entre el 12 y el 21 de junio y apunta a facilitar las compras para una de las fechas comerciales más importantes del año. Los usuarios de la cuenta digital podrán acceder a las promociones pagando con QR, utilizando la tarjeta prepaga o la tarjeta de crédito de Mercado Pago, tanto en locales físicos como en compras online.
Entre los principales beneficios se destacan descuentos de hasta el 30% y la posibilidad de financiar compras en hasta 18 cuotas sin interés en comercios adheridos. Para conocer qué locales participan de la promoción, los usuarios deberán ingresar a la sección “Beneficios” dentro de la aplicación.
Cuotas sin interés para regalos de tecnología, indumentaria, perfumería y más
Entre las promociones más destacadas para quienes buscan financiar sus compras se encuentran:
- Mercado Libre y comercios con QR de Mercado Pago: 2 cuotas sin interés en compras superiores a $50.000 y 3 cuotas sin interés en consumos mayores a $150.000.
- MacStation: hasta 24 cuotas sin interés pagando con QR en sucursales o mediante el botón de pago de Mercado Pago en su tienda online.
- Megatone: hasta 24 cuotas sin interés en compras realizadas con QR o a través de su sitio web.
- Nespresso: hasta 6 cuotas sin interés abonando con QR en locales adheridos.
- Adidas Outlet: hasta 9 cuotas sin interés todos los miércoles pagando con QR y terminal Point.
- Asics: hasta 9 cuotas sin interés en compras realizadas con QR.
- Billabong: hasta 12 cuotas sin interés pagando con QR.
- Natura: hasta 3 cuotas sin interés en compras desde $55.000 y hasta 6 cuotas sin interés en operaciones superiores a $100.000.
- Easy: hasta 6 cuotas sin interés en compras desde $300.000 realizadas con QR o de manera online.
Descuentos especiales por el Día del Padre
Además de los planes de financiación, Mercado Pago ofrece importantes descuentos en distintos comercios:
- Farmacity: 30% de descuento todos los miércoles en compras superiores a $30.000, con un tope mensual de $10.000 por usuario.
- Las Margaritas: 20% de descuento los miércoles pagando con dinero en cuenta o tarjeta de débito, para compras mínimas de $25.000.
- Macowens: 15% de descuento los jueves y viernes en compras desde $70.000, con un tope de reintegro de $15.000.
- Seven Sports: 20% de descuento los miércoles, viernes y sábados, con un tope de $12.000 por usuario.
Cómo acceder a las promociones de Mercado Pago
Para aprovechar los beneficios vigentes durante junio, los usuarios deben:
- Abrir la aplicación de Mercado Pago.
- Ingresar a la sección “Beneficios”.
- Consultar los comercios adheridos, condiciones y días de vigencia según la ubicación.
En el caso de las promociones asociadas a la tarjeta prepaga o la tarjeta de crédito, es necesario ingresar a la sección correspondiente dentro de la app y seleccionar la opción “Descubrí los beneficios”.
Con descuentos, cuotas sin interés y promociones en algunos de los rubros más demandados para regalar, Mercado Pago busca posicionarse como una de las principales alternativas para realizar las compras del Día del Padre y aliviar el impacto económico de una fecha que moviliza el consumo en todo el país.