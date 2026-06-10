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Regalos más baratos para el Día del Padre: cómo conseguir cuotas sin interés y descuentos de hasta el 30% en Mercado Pago

La billetera digital lanzó una serie de promociones especiales para junio, con beneficios en indumentaria, tecnología, perfumería y otros rubros. Los usuarios podrán acceder a descuentos pagando con QR y financiación de hasta 24 cuotas sin interés en comercios seleccionados.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Mercado Pago lanzó una serie de promociones especiales por el Día del Padre con descuentos de hasta el 30% y financiación en cuotas sin interés.
Mercado Pago lanzó una serie de promociones especiales por el Día del Padre con descuentos de hasta el 30% y financiación en cuotas sin interés. Foto: Freepik.
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A casi una semana del Día del Padre, que esta año se celebra el domingo 21 de junio, miles de familias comienzan a buscar opciones para encontrar regalos sin afectar demasiado el presupuesto. En ese contexto, Mercado Pago anunció promociones especiales para junio que incluyen descuentos de hasta el 30%, cuotas sin interés y beneficios exclusivos en comercios de distintos rubros.

La iniciativa estará vigente entre el 12 y el 21 de junio y apunta a facilitar las compras para una de las fechas comerciales más importantes del año. Los usuarios de la cuenta digital podrán acceder a las promociones pagando con QR, utilizando la tarjeta prepaga o la tarjeta de crédito de Mercado Pago, tanto en locales físicos como en compras online.

Mercado Pago, aplicación. Foto: Mercado Pago
Los beneficios estarán vigentes durante junio e incluyen ofertas en tecnología, indumentaria, perfumería, deportes, hogar y otros rubros. Foto: Mercado Pago.

Entre los principales beneficios se destacan descuentos de hasta el 30% y la posibilidad de financiar compras en hasta 18 cuotas sin interés en comercios adheridos. Para conocer qué locales participan de la promoción, los usuarios deberán ingresar a la sección “Beneficios” dentro de la aplicación.

Cuotas sin interés para regalos de tecnología, indumentaria, perfumería y más

Entre las promociones más destacadas para quienes buscan financiar sus compras se encuentran:

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  • Mercado Libre y comercios con QR de Mercado Pago: 2 cuotas sin interés en compras superiores a $50.000 y 3 cuotas sin interés en consumos mayores a $150.000.
  • MacStation: hasta 24 cuotas sin interés pagando con QR en sucursales o mediante el botón de pago de Mercado Pago en su tienda online.
  • Megatone: hasta 24 cuotas sin interés en compras realizadas con QR o a través de su sitio web.
  • Nespresso: hasta 6 cuotas sin interés abonando con QR en locales adheridos.
  • Adidas Outlet: hasta 9 cuotas sin interés todos los miércoles pagando con QR y terminal Point.
  • Asics: hasta 9 cuotas sin interés en compras realizadas con QR.
  • Billabong: hasta 12 cuotas sin interés pagando con QR.
  • Natura: hasta 3 cuotas sin interés en compras desde $55.000 y hasta 6 cuotas sin interés en operaciones superiores a $100.000.
  • Easy: hasta 6 cuotas sin interés en compras desde $300.000 realizadas con QR o de manera online.
Comercios minoristas - Día del Padre
Marcas como Adidas, Asics, MacStation, Megatone, Farmacity y Natura forman parte de las promociones especiales para esta fecha.

Descuentos especiales por el Día del Padre

Además de los planes de financiación, Mercado Pago ofrece importantes descuentos en distintos comercios:

  • Farmacity: 30% de descuento todos los miércoles en compras superiores a $30.000, con un tope mensual de $10.000 por usuario.
  • Las Margaritas: 20% de descuento los miércoles pagando con dinero en cuenta o tarjeta de débito, para compras mínimas de $25.000.
  • Macowens: 15% de descuento los jueves y viernes en compras desde $70.000, con un tope de reintegro de $15.000.
  • Seven Sports: 20% de descuento los miércoles, viernes y sábados, con un tope de $12.000 por usuario.

Cómo acceder a las promociones de Mercado Pago

Para aprovechar los beneficios vigentes durante junio, los usuarios deben:

  1. Abrir la aplicación de Mercado Pago.
  2. Ingresar a la sección “Beneficios”.
  3. Consultar los comercios adheridos, condiciones y días de vigencia según la ubicación.
Los usuarios podrán acceder a descuentos y planes de financiación pagando con QR, tarjeta prepaga o tarjeta de crédito de Mercado Pago. Foto: Mercado Pago.

En el caso de las promociones asociadas a la tarjeta prepaga o la tarjeta de crédito, es necesario ingresar a la sección correspondiente dentro de la app y seleccionar la opción “Descubrí los beneficios”.

Con descuentos, cuotas sin interés y promociones en algunos de los rubros más demandados para regalar, Mercado Pago busca posicionarse como una de las principales alternativas para realizar las compras del Día del Padre y aliviar el impacto económico de una fecha que moviliza el consumo en todo el país.

Mercado PagoDía del PadreRegalo
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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