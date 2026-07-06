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Mercado Pago: cómo abrir una cuenta para menores, cuáles son los requisitos y qué funciones habilita

Con control parental, funciones limitadas y herramientas para fomentar el ahorro, la nueva cuenta para menores de Mercado Pago permite operar desde los 10 años. Cómo se activa, qué pueden hacer los chicos y cuál es el rol legal de madres, padres o tutores.

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Cómo funciona Mercado Pago para menores de edad y qué deben saber las familias.
Cómo funciona Mercado Pago para menores de edad y qué deben saber las familias.
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En un contexto en el que la educación financiera es cada vez más importante desde edades tempranas, Mercado Pago implementó una opción para que los menores de entre 10 y 17 años tengan su propia billetera virtual, siempre con la autorización de un adulto responsable.

Hasta hace un tiempo, este servicio solo estaba disponible para adolescentes de 13 años en adelante. Con la ampliación, los chicos desde los 10 años pueden realizar distintas operaciones digitales de forma segura, como pagar con código QR, enviar dinero o recargar el celular, todo bajo un sistema de controles parentales.

El objetivo de la plataforma es acompañar el aprendizaje sobre el uso del dinero mediante una experiencia adaptada a la edad de cada usuario, con funciones específicas según la franja etaria.

Mercado Pago, aplicación. Foto: Mercado Pago
Qué funciones se habilitan entre los 13 y 17 años en Mercado Pago.

Cómo autorizar una cuenta de Mercado Pago para un menor de edad

El proceso de habilitación fue diseñado para ser sencillo y seguro. Al iniciar la creación de una cuenta, el sistema identifica la edad del usuario a partir de su DNI.

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Si se trata de un menor de edad, solicitará el contacto de un adulto que ya tenga una cuenta registrada en Mercado Pago o Mercado Libre. Esa persona recibirá una notificación y un correo electrónico para aprobar la autorización.

Una vez aceptada la solicitud, el menor deberá validar su número de teléfono, su correo electrónico y completar el proceso de verificación de identidad mediante el escaneo del DNI y el reconocimiento facial. Tras finalizar esos pasos, podrá comenzar a utilizar su billetera virtual con las funciones habilitadas para su edad.

Mercado Pago: qué pueden hacer los menores de 10 a 12 años

Los usuarios de entre 10 y 12 años, con la autorización de un adulto responsable, pueden:

  • Pagar con QR.
  • Enviar y recibir transferencias.
  • Invertir y generar rendimientos con tu dinero desde los 13 años.
  • Recargar tu celular y tarjetas de transporte.
  • Pedir gratis una Tarjeta Mercado Pago.
  • Realizar compras en Mercado Libre.
Mercado Pago, aplicación. Foto: Mercado Pago
El objetivo de la plataforma es acompañar el aprendizaje sobre el uso del dinero mediante una experiencia adaptada a la edad de cada usuario, con funciones específicas según la franja etaria.

Qué funciones se habilitan entre los 13 y 17 años en Mercado Pago

A partir de los 13 años, y siempre con la autorización del adulto responsable, también podrán acceder a otras herramientas de la plataforma, entre ellas:

  • Invertir en el Fondo Común de Inversión de Mercado Pago.
  • Utilizar la función “Reservas” para fomentar el ahorro.
  • Comprar productos en Mercado Libre.

En todos los casos, las cuentas para menores mantienen restricciones sobre productos financieros de mayor complejidad. Por ejemplo, no pueden solicitar créditos, operar con dólares ni cobrar por ventas, una medida que busca brindar un entorno más seguro y acorde a su edad.

Control parental: qué herramientas tienen los adultos

Para que las familias puedan supervisar el uso de la billetera virtual, Mercado Pago incorporó diversas funciones de control parental, entre ellas:

  • Supervisión en tiempo real de los consumos.
  • Alertas por gastos o por montos establecidos.
  • Posibilidad de pausar o reactivar la cuenta del menor.
  • Recarga directa de dinero desde la cuenta del adulto responsable.

Además, el adulto designado como responsable de la cuenta asume la supervisión legal de las operaciones, puede consultar resúmenes mensuales y tiene la posibilidad de modificar o finalizar el vínculo cuando el menor alcance la mayoría de edad.

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