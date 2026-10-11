Fito Páez lanzó “Circo Beat” en 1994: 32 años después, una banda se animó a cambiarle el sonido a un clásico del rock nacional

El cantante es uno de los bastiones del rock nacional

Fito Páez publicó Circo Beat en 1994, dos años después del éxito masivo de El amor después del amor que causó furor en el rock nacional. El disco, octavo álbum de estudio del músico rosarino, incluyó canciones como Mariposa tecknicolor, Tema de Piluso y el tema homónimo que le dio nombre a la obra. En 2026, más de tres décadas después, la banda Cindy Cats recuperó esa última composición y publicó una versión en vivo con una impronta musical propia.

La historia de Circo Beat tiene un origen que se remonta a otro de los grandes proyectos creativos de Fito Páez. En una entrevista con Rolling Stone publicada en 2025, el músico contó que la canción formaba parte del universo de Novela, la obra que desarrolló durante décadas y que finalmente tomó forma como álbum.

Show de Fito Páez. Foto: Prensa

“Lo que terminó llamándose Circo Beat en Circo Beat se llamaba As de póker y era el circo que estaba dentro de Novela”, explicó. Como ese proyecto no avanzaba, decidió darle otro destino a la composición: “Pero como veía que Novela no avanzaba, As de póker pasó a ser Circo Beat”.

El tema terminó convertido en la puerta de entrada de un disco que llegó después de El amor después del amor, uno de los álbumes más exitosos del rock nacional. En una entrevista anterior, también con Rolling Stone, Páez recordó el momento de su carrera en el que apareció aquel trabajo: “Cuando me enganché con Circo Beat, después de haber terminado El amor después del amor, llegué a un tope de popularidad”. El músico también explicó que frente a esa exposición, decidió tomar distancia: “Cuando me di cuenta, di un pasito al costado”.

La aparición de Cindy Cats: así reversionaron “Circo Beat” de Fito Páez

En 2026, Cindy Cats volvió sobre la canción desde una lógica distinta. La versión quedó registrada en En Vivo Vol. II, el álbum que el grupo publicó el 26 de febrero, y trasladó el clásico de Páez a una propuesta atravesada por los arreglos colectivos y el cruce de géneros. Sus integrantes trabajan como músicos junto a figuras de la escena nacional, entre ellas Nicki Nicole, Trueno, Emilia Mernes, Nathy Peluso, Paulo Londra, María Becerra y Lali, de acuerdo con una entrevista que el grupo brindó a El Destape.

La reinterpretación encajó con una búsqueda que Cindy Cats viene desarrollando desde sus comienzos: tomar canciones conocidas y reconstruirlas a partir de otros ritmos, armonías y melodías. En una entrevista con El Destape, sus integrantes explicaron que sus proyectos paralelos los pusieron en contacto con distintas tradiciones musicales: “Primero porque te hace en contacto con distintas músicas, estudiarlas, profundizar, eso está bueno”, señalaron. También remarcaron que cada integrante aporta un recorrido diferente, con influencias que van del jazz al folklore.

Los músicos también describieron la decisión de trabajar con canciones en castellano desde una sonoridad vinculada al funk, el soul y la música negra: “A nosotros nos gusta el funk, el soul, R&B, la música negra, eso suele naturalmente tocarse en inglés. Y en un momento fue decir ‘banquemos la letra en castellano 100%’”, contaron. La idea, explicaron, es llevar esos lenguajes a las raíces propias: “Tocar eso pero traído a lo nuestro y acordarse de nuestras raíces, de nuestro folklore, de nuestro tango”.

Integrantes de Cindy Cats en un recital en Ferro. Foto: Prensa Cindy Cats

De esta manera, Circo Beat unió dos momentos de la música argentina: la canción que Fito Páez publicó en los años 90 cuando venía de alcanzar una popularidad extraordinaria; y la lectura de una nueva generación de músicos que trabaja sobre el repertorio conocido sin limitarse a reproducirlo. La composición conserva su identidad, pero encuentra otra forma de sonar a partir de los arreglos, el ritmo y la interpretación colectiva.