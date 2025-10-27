Tan Biónica lanzará un nuevo disco el 4 de noviembre: temas con Nicki Nicole, Airbag y Andrés Calamaro

El material inédito llamado El Regreso contará con 10 canciones y colaboraciones importantes. Es el primer álbum de la banda en más de 10 años.

Tan Biónica estrena un nuevo disco 10 años después de su último lanzamiento. Foto: Prensa.

Lo que parecía una espera interminable finalmente acabó: Tan Biónica volverá a lanzar un nuevo disco para el 4 de noviembre, llamado El Regreso.

La banda liderada por Chano Charpentier oficializó la noticia a través de sus redes sociales y alegró a los miles de fanáticos que esperaban con ansias este anuncio.

Cómo será El Regreso, el nuevo álbum de Tan Biónica

El nuevo material llega diez años después de su último álbum, Hola Mundo (2015), y promete abrir una nueva etapa en la historia de la banda.

El Regreso tendrá 10 canciones inéditas y un abanico de colaboraciones de lujo: Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag se suman al universo biónico en lo que promete ser un lanzamiento cargado de emoción y energía.

El nuevo disco de Tan Biónica: El Regreso. Foto: Instagram.

Una de las participaciones que más expectativas genera es la de Nicki Nicole. Durante uno de los shows del regreso de Tan Biónica, la banda interpretó junto a ella una de las nuevas canciones, y el momento se volvió viral. Entonces, esa colaboración tendrá su versión de estudio incluida en el disco.

La curiosa forma en que Tan Biónica anunció su nuevo disco

Este anuncio fue acompañado por una pieza audiovisual que los cuatro integrantes —Chano, Bambi, Diega y Seby— compartieron a través Instagram.

En el video, los músicos aparecen junto al actor Federico D’Elía, quien interpreta a un terapeuta en una suerte de sesión grupal.

“Hace 10 años, ocho meses y cinco días que no sacamos un álbum nuevo”, se lo escucha decir a Bambi, mientras reflexionan sobre los miedos, la amistad y la importancia de volver a crear juntos. En un momento clave, D’Elía les pregunta: “¿Qué pasó el 4 de noviembre?”. Y es Chano quien, con una sonrisa cómplice, responde: “No importa lo que pasó el 4 de noviembre. Importa lo que va a pasar el próximo 4 de noviembre: Tan Biónica vuelve a sacar un disco”.

El video de Tan Biónica para anunciar que sacará un nuevo disco. Video: Instagram.

En Spotify ya están disponibles los títulos de las canciones que formarán parte de El Regreso:

“El alma en el camino”, “Tus cosas” (ft. Airbag), “El problema del amor”, “Mi vida” (ft. Andrés Calamaro), “En mi mundo”, “Mil días”, “X=4”, “Santa María”, “Boquitas pintadas” (ft. Nicki Nicole), “La invención”.

Este ansiado lanzamiento se da tras un histórico regreso a los escenarios

El lanzamiento llega tras un regreso histórico de la banda a los escenarios. Así comenzó la gira “La última noche mágica”, que agotó estadios como River Plate, Vélez y el Arena de Buenos Aires, y reunió a más de medio millón de personas entre Argentina y su tour internacional.

En 2024 editaron un álbum en vivo con las grabaciones de su concierto en River, pero ahora, con El Regreso, marcan su vuelta definitiva al estudio.