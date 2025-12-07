La inesperada revelación de Calamaro horas antes de su recital en La Plata que sensibilizó al rock nacional: “Quiero volver”

Andrés Calamaro se presentó en el Hipódromo de La Plata y realizó un sentido posteo a través de sus redes sociales. Qué dijo el músico sobre el sentido de pertenencia con la ciudad de las diagonales que despertó todo tipo de reacciones en el rock nacional.

El posteo del artista horas antes de su show en La Plata. Foto: Punto Capital Noticias

Andrés Calamaro es sin dudas uno de los referentes del rock nacional en Argentina y brindó un recital en el Hipódromo de La Plata en la noche de este sábado 6 de diciembre, en la que también tocó Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en el Estadio Único de La Plata. Previo al show, el artista de 64 años expuso sus sensaciones en su cuenta oficial de Instagram con un extenso texto que sensibilizó a sus fanáticos.

"Caramba … no entiendo cómo fue que pasamos tanto tiempo sin cantar en La Plata a donde venimos desde hace casi... hace casi dos mil años… Al teatro o al poli, solo o en compañía de otros", expresó en primera instancia “El Salmón” unas horas antes del recital.

“Vine con el Indio y hoy están Los Fundamentalistas como en aquellas dos memorables noches en el Único. Embajadores y acreditados por Carlos. Una coincidencia que refrenda la categoría platense como incontestable big city argentina y semillero de leyendas del rock”, señaló.

Andrés Calamaro, música

Calamaro se mostró entusiasmado por haber tocado en La Plata y no dudó en destacar la esencia musical que se respira en la ciudad, producto de la cantidad de grupos que surgieron y siguen saliendo a la luz. “Para perdonarme semejante espera. Sacrificamos un mamífero esta mañana, inmediatamente fue a la parrilla y lo devoramos felices luego de la prueba de sonido”, relató fiel a su estilo.

“Va por ustedes y por la historia secreta de La Plata: el skate trash, la cofradía, pajarito, Virus, Patricio Rey, Guasones, Estelares, el juicio del porrito y todo lo que sabemos y no sabemos de las diagonales y los secretos que esconden. Quiero volver, volver, volver”, cerró Andrés en lo que fue un posteo que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente de la música, ya que deslizó la posibilidad de regresar al país, aunque no se supo bien si se refirió a brindar otro show o mudarse hacia la ciudad de las diagonales.

Cuál es la agenda de recitales de Calamaro en el cierre de 2025

Fue el último show del 2025 en Argentina del artista que vive en España desde hace años, luego de presentarse en Córdoba, Salta, Paraná, Rosario, Resistencia, Comodoro Rivadavia, Trelew y en el Arena ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo entre octubre y noviembre. Los próximos dos recitales que tiene para cerrar el año serán en Chile: 11 de diciembre en Monticello; y el 13 en Santiago.