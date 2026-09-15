Tragedia antes del recital de Stray Kids: murió una joven de 16 años en San Isidro

La adolescente se descompensó antes de que comience el evento. Foto: DF Entertainment

Una adolescente de 16 años murió este lunes luego de descompensarse en el ingreso al recital de Stray Kids en el Hipódromo de San Isidro. La joven fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada al Hospital Central de San Isidro, donde se realizaron maniobras de reanimación, pero finalmente falleció.

La adolescente fue identificada como D.G.P. y se encontraba acompañada por su cuñada, de 22 años. Según indicaron fuentes de la Municipalidad de San Isidro, la joven se descompensó “mientras se aprestaba a ingresar al show”.

Tras recibir asistencia en el lugar, fue trasladada en ambulancia al Hospital Central de San Isidro “Dr. Melchor Ángel Posse”, ubicado a unas cuatro cuadras del Hipódromo. En el centro médico se realizaron maniobras de reanimación, pero la adolescente murió poco después.

De acuerdo con la información preliminar, el fallecimiento se produjo por un paro cardiorrespiratorio. Sin embargo, todavía se espera el informe médico-legal que permita establecer las causas de la muerte.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de San Isidro, que deberá determinar las circunstancias en las que ocurrió la descompensación y el posterior fallecimiento.

Qué informó la Municipalidad de San Isidro

Desde la Municipalidad señalaron que el expediente correspondiente al permiso del evento contiene “documentados todos los servicios de emergencia reglamentarios exigidos” para la realización del recital.

Según detallaron, el operativo contemplaba ambulancias, socorristas, personal de la Cruz Roja, puestos de hidratación y un Plan de Salud aprobado por la Secretaría de Salud del Municipio. “Fueron verificados por el operativo municipal en el lugar”, agregaron desde la comuna.

La información fue difundida mientras continúa la investigación judicial, por lo que todavía no se estableció públicamente si existió algún factor específico que haya provocado la descompensación de la adolescente.

La adolescente de 16 años se descompensó antes del inicio del show y no pudieron reanimarla. Foto: DF Entertainment

El comunicado de DF Entertainment

La empresa organizadora del recital expresó sus condolencias a la familia y aseguró que colabora con las autoridades que investigan el caso. “DF Entertainment lamenta profundamente esta trágica pérdida y expresa sus más sinceras condolencias a la familia y seres queridos de la persona fallecida. Nos encontramos en contacto con la familia y colaborando plenamente con las autoridades correspondientes”, señaló la empresa.

Además, aclaró que cualquier información adicional sobre las circunstancias del hecho deberá ser brindada por las autoridades a cargo de la investigación.

El recital de Stray Kids en Argentina

La muerte de la adolescente ocurrió durante la primera de las dos presentaciones de Stray Kids en Argentina. El grupo surcoreano, uno de los principales fenómenos del K-pop, se presentó este lunes 14 de septiembre en el Hipódromo de San Isidro en el marco de su espectáculo STRAYCITY.

La banda cuenta con un público amplio que incluye adolescentes, niños y adultos. Para las presentaciones en Buenos Aires, algunos fanáticos incluso acamparon durante varios días con el objetivo de ubicarse cerca del escenario.

Las entradas para el show llegaron a los $360.000. La primera jornada también contó con las presentaciones de NEXZ, K4OS y Cocho como artistas invitados. La segunda y última fecha de Stray Kids en Argentina está prevista para este martes por la noche, también en el Hipódromo de San Isidro.