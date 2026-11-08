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La frase de Andrés Calamaro sobre la llegada del Papa León XIV a la Argentina: “Espero que haga un show de fe”

El músico compartió su mirada sobre el impacto que podría tener en la sociedad la llegada del Papa. Habló de “la fuerza espiritual de cada uno” en la previa de una visita que León XIV definió como un homenaje a Francisco.

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Andrés Calamaro habló sobre la llegada del Papa a la Argentina
Andrés Calamaro habló sobre la llegada del Papa a la Argentina. Foto: REUTERS/NA
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Andrés Calamaro habló en exclusiva con Canal 12 sobre su llegada a la Argentina, los shows que tiene previstos y las expectativas que genera la visita del Papa León XIV al país. El artista, radicado desde hace años en Europa, se refirió a la actualidad y al clima de expectativa que rodea la llegada del Sumo Pontífice.

“Espero que tenga un buen tiempo el Papa para hacer un show de fe”, lanzó el artista al ser consultado por la inminente llegada a la Argentina del Sumo Pontífice. Además, consultado sobre si su desembarco al país unirá a los argentinos, dijo: “Depende de la fuerza espiritual de cada uno”.

La visita papal forma parte de una amplia gira por Latinoamérica y genera una gran convocatoria. Se espera la presencia de miles de fieles y devotos, además de ciudadanos que se acercarán para ver de cerca al líder de la Iglesia católica.

Andrés Calamaro habló sobre la llegada del Papa a la Argentina
Andrés Calamaro habló sobre la llegada del Papa a la Argentina. Video: Instagram/canal12web

La llegada de León XIV genera expectativa en la Argentina

La llegada de León XIV despierta interés en distintos puntos del país, donde comienzan los preparativos para recibir al Pontífice. La expectativa está puesta tanto en las actividades previstas durante su estadía como en la posibilidad de que una multitud participe de los encuentros y celebraciones.

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Recital de Andrés Calamaro

Durante la entrevista, Calamaro abordó tres temas centrales: su llegada al país, sus próximos shows y las expectativas por la visita de León XIV. El músico volvió a quedar en el centro de la escena argentina en la antesala de una visita que genera gran repercusión.

Al ser consultado acerca de si la llegada del santo padre podría ayudar a la sociedad, Calamaro no dudó en responder: “Yo creo que depende de cada uno, de la fuerza espiritual”, lanzó.

Qué dijo León XIV sobre el papa Francisco

León XIV aseguró que su próxima visita a la Argentina será un homenaje a Francisco, quien nunca pudo regresar a su país natal durante los 12 años de su pontificado. El actual sumo pontífice expresó su alegría por viajar a la tierra de Jorge Bergoglio y destacó el significado especial que tendrá su llegada.

La declaración fue realizada a bordo del avión que lo trasladó desde Roma hasta Montevideo, primera escala de una gira por Sudamérica que también incluye a Perú. Allí, el Papa respondió preguntas de los periodistas que lo acompañan durante el viaje.

Papa León XIV en Uruguay.
La inminente llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: EFE

Consultado sobre el sentido de visitar el país de Francisco, León XIV fue contundente: “Sí, en el sentido de visitar su país, donde él no pudo. Voy con mucha alegría”.

Qué había anticipado el Vaticano sobre el homenaje a Francisco

La Secretaría de Estado del Vaticano ya había señalado que la llegada de León XIV tendría un significado especial para la Argentina.

El cardenal Pietro Parolin había explicado que el viaje también responde a una espera prolongada de los fieles argentinos, que no pudieron recibir a Francisco durante su pontificado.

De esta manera, las declaraciones de León XIV a bordo del avión ratificaron esa interpretación: su visita no será solamente una escala dentro de una gira sudamericana, sino también una oportunidad para acercarse al país de su antecesor y rendirle un reconocimiento.

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