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Cumple 18 años y marcó a los millenials: la película con Michael Cera y Kat Dennings que convirtió la música en una historia de amor

Es todo un clásico del cine independiente. Se estrenó en octubre de 2008 en Estados Unidos y meses más tarde llegó a Hispanoamérica.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Nick y Norah, la película romántica que marcó a los millenials
Nick y Norah, la película romántica que marcó a los millenials. Foto: IMDb
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2008. Las redes sociales apenas empezaban a hacerse espacio entre los adolescentes millenials de aquella época. Los mp3 cotizaban alto para quienes adorábamos escuchar música a solas y los planes nocturnos para ver bandas independientes en cualquier ciudad del mundo también sonaban bien. En este contexto y tomando algunos de estos disparadores, surgió la película romántica, Nick y Norah: una noche de música y amor.

Se trata de una cinta dirigida por Peter Sollett basada en la novela de Rachel Cohn y David Levithan titulada Nick and Norah’s Infinite Playlist y publicada en 2006.

Como su nombre lo indica, en este filme estadounidense, el hilo conductor es la música y cómo una o varias canciones pueden hacer que dos personas comiencen una conversación y terminen enamorándose en tan solo unas pocas horas.

La película Nick y Norah cumple 18 años
La película Nick y Norah: una noche de música y amor se estrenó el 3 de octubre de 2008 en Estados Unidos y en febrero de 2009 en Hispanoamérica. Foto: IMDb

De qué trata “Nick y Norah: una noche de música y amor”

Uno de los puntos más atractivos de la película es su ambientación. Nick y Norah transcurre en Nueva York, ese lugar del mundo que combina bohemia, arte, cultura y una magia nocturna cosmopolita que no todas las ciudades tienen. En la ciudad puede pasar de todo, incluso, que dos jóvenes se conozcan de manera inesperada y queden eclipsados el uno con el otro.

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La película comienza con Nick, un bajista de poco más de 20 años que acaba de enterarse que su novia lo dejó por otro hombre. Pese a que continúa deprimido por la ruptura, finalmente, el joven acepta el consejo de sus amigos y acude a un famoso bar neoyorquino en el que suelen presentarse grupos “indies”.

La película Nick y Norah cumple 18 años
Nick y Norah transcurre en la ciudad de Nueva York. Foto: IMDb

Allí se topa de casualidad con Norah, quien al ver a su ex acercándose le pide que finja ser su novio por unos minutos, para así evadirlo. A pesar de que a simple vista no parecen ser compatibles, con el correr de las horas descubrirán que tienen una verdadera conexión a través de sus gustos musicales.

Más allá de ser una comedia romántica típicamente juvenil, la película combina elementos del coming of age, es decir, ese recurso que se utiliza tanto en el cine como en la literatura para mostrar la evolución o la transformación de uno o varios personajes mediante decepciones, como en este caso, que los hacen madurar y convertirse en adultos.

Quiénes actúan en la película romántica Nick y Norah

Michael Cera, el actor canadiense que se caracteriza por encarar sus personajes desde la timidez, la torpeza y hasta la honestidad brutal, le añadió un toque de dulzura y autenticidad a este papel, algo que hace que el espectador rápidamente conecte con su dolor.

Cera venía de interpretar a Evan en Supercool y a Pauelie Bleeker en La joven vida de Juno, y, esta película le permitió abrirse camino también en el cine independiente.

La película Nick y Norah cumple 18 años
Michael Cera y Kat Dennings son sus protagonistas. Foto: IMDb

En tanto, su otra protagonista, Kat Dennings, le aporta personalidad y determinación a su personaje Norah, lo que hace que la pareja cinematográfica se convierta en una mezcla fresca y original.

El elenco se completa con las actuaciones de:

  • Ari Graynor como Caroline , amiga de Norah.
  • Alexis Dziena como Tris, exnovia de Nick.
  • Aaron Yoo como Thom, integrante de la banda de Nick.
  • Rafi Gavron como Dev. otro de los integrantes de la banda.

¿“Nick y Norah: una noche de música y amor” se puede ver en streaming?

Actualmente, en Argentina y en México, Nick y Norah solo está disponible para alquilar en el servicio de streaming Apple TV. En tanto, en España, no se encuentra en ninguna plataforma, al menos por ahora.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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