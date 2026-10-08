Cumple 19 años, es una historia de amor y tragedia y actúa Keira Knightley: la entrañable película para ver en días de lluvia

Keira Knightley y James McAvoy en Expiación, deseo y pecado, una película dirigida por Joe Wright. Foto: IMDb

Tal vez sea una de las películas con el nombre más complejo de los últimos años: Expiación, deseo y pecado, un filme dirigido por el británico Joe Wright, quien tuvo a su cargo Orgullo y Prejuicio (2007), Anna Karenina (2012) y Las Horas más oscuras (2017), y cuya trama narrativa es uno de los grandes aciertos del largometraje.

Protagonizada por Keira Knightley, quien ya venía de trabajar con el director en la adaptación del clásico de Jane Austen, y James McAvoy, apenas conocido internacionalmente (su reciente papel como el Sr. Tumnus en Las Crónicas de Narnia le había dado el estrellato a la fama), la película se estrenó en Argentina, México y en España el 7 de febrero y el 20 de enero de 2008 respectivamente.

Al tiempo que su estreno mundial, se dio apenas unos meses antes, el 29 de agosto de 2007 en el Festival Internacional de Cine de Venecia.

Expiación, deseo y pecado tuvo siete nominaciones a los premios Oscar. Foto: IMDb

De qué trata Expiación, deseo y pecado (Atonement), la película bélica y romántica con Keira Knightley

Verano de 1935. Inglaterra. Una adolescente de 13 años llamada Briony Tallis, interpretada por Saoirse Ronan, cuya afición más grande es la escritura, acusa falsamente a Robbie Turner (James McAvoy), el empleado de la casa de su adinerada familia, de abusar y asesinar a su amiga llamada Lola (Juno Temple).

Esa mentira cambia por completo el incipiente romance que su hermana mayor Cecilia (Keira Knightley) tenía con el joven. Así, la pequeña Briony deberá enfrentar las terribles consecuencias de lo que sus dichos ocasionan en la vida de sus familiares.

Atonement tuvo un total de siete nominaciones a los premios Oscar tales como:

Mejor Banda Sonora

Mejor Película

Mejor Actriz de Reparto para Saoirse Ronan, quien solo tenía 13 años al momento de la premiación

Mejor Guion Adaptado para Christopher Hampton

Mejor Dirección de Arte

Mejor Fotografía

Mejor Diseño de Vestuario

Sin embargo, solo se llevó solo uno de los galardones, en este caso, el de Música Original compuesta por el italiano, Dario Marianelli. Sin dudas, un trabajo que vale la pena resaltar. No siempre se le da la importancia necesaria a la banda sonora de una película y, en muchas ocasiones, como en esta o, como en el caso de Amelie con la música de Yann Tiersen, es vital para entrar en la esencia que propone la historia.

La banda sonora de Marianelli cuenta con leitmotivs específicos que relatan en paralelo la tragedia de una familia, de una pareja que pudo haber vivido su amor incondicionalmente, pero que debido a un hecho del destino, a una falsa acusación, se distanciaron para siempre, al menos, esa es la premisa de la película.

Para develar el final les recomiendo verla, por supuesto. Tiene una duración de dos horas y se enlista en uno de los mejores filmes bélicos y románticos de las últimas décadas.

¿Quiénes actúan en Expiación, deseo y pecado?

Si bien el filme británico está protagonizado por Keira Knightley, James McAvoy y Saoirse Ronan, además cuenta con las actuaciones de:

Romola Garai como Briony a los 18 años.

Vanessa Redgrave como Briony adulta.

Brenda Blethyn interpreta a Grace Turner.

Juno Temple da vida a Lola Quincey.

Benedict Cumberbatch es Paul Marshall.

La banda sonora del filme ganó un Oscar y es clave en la historia. Foto: IMDb

¿Atonement se puede ver en streaming?

En este momento, la película está en streaming, pero no en todos los países. Por ejemplo, en España, se puede ver en Prime Video y en Filmin. No obstante, en Argentina, solo se puede alquilar a través de la plataforma Apple TV.