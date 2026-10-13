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Julieta Prandi confirmó su separación de Emanuel Ortega a un mes de casarse: “Hay acuerdos que no son negociables”

La conductora y modelo confirmó la ruptura en las redes sociales y pidió respeto por su intimidad. El motivo podría ser una presunta infidelidad.

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La casa de campo de Julieta Prandi y Emanuel Ortega.
La casa de campo de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Foto: Instagram.
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Julieta Prandi anunció su separación con Emanuel Ortega, a tan sólo un mes de haberse casado. La pareja había dado el sí el pasado 15 de septiembre en una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro, pero ella decidió dar un paso al costado y comunicarlo en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, Prandi explicó que tomó la decisión de ponerle fin a la relación de seis años con Ortega y que prefirió comunicarlo personalmente para evitar especulaciones sobre su vida privada. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la conductora.

Julieta Prandi comunicó su separación con Emanuel Ortega
Julieta Prandi comunicó su separación con Emanuel Ortega Foto: Captura Instagram

En el mismo mensaje, aclaró por qué decidió hacer pública la noticia antes de que comenzaran a circular distintas versiones sobre lo sucedido. “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, sostuvo.

Además, hizo referencia a los acuerdos y límites que existen en cada vínculo sentimental, en una frase que despertó la atención de sus seguidores. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”, expresó.

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Por último, la actriz pidió que se respete su decisión de no profundizar públicamente sobre los motivos de la ruptura. “Esto es todo lo que tengo para decir públicamente al respecto. Espero que sepan respetar. Gracias”, concluyó.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en septiembre de 2026. Foto: instagram.com/jprandi/

¿Una infidelidad?: el verdadero motivo por el que se separaron Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Mientras Prandi mantuvo la reserva sobre las razones de la separación, Ángel de Brito dio a conocer en LAM una versión que vincula el final de la pareja con una supuesta infidelidad del cantante.

Nos había llegado que él tenía una relación con una chica de un estudio de grabación, que ella lo había descubierto, que se había armado un escándalo tremendo”, reveló el conductor.

En este mismo sentido, el panelista Pepe Ochoa sumó: “Yo sabía que estaban en una crisis total, que querían cosas diferentes, que ella no era muy fácil y que él andaba en una”.

Según la información difundida en el programa, el presunto vínculo de Ortega con otra mujer habría desencadenado un conflicto entre ambos. Sin embargo, se trata de una versión periodística que no fue confirmada por Prandi ni por el músico. Sin embargo, hasta el momento, la conductora eligió no brindar más detalles sobre lo ocurrido y solicitó que se respete su privacidad.

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