Los nuevos abogados de Claudio Contardi buscan apelar la condena por abuso sexual: qué dice el documento presentado a la Suprema Corte Bonaerense

Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, cambia de estrategia. Foto: Captura

Este viernes 2 de octubre, Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi condenado por abuso sexual agravado y violencia de género, presentó un nuevo recurso judicial para apelar a su sentencia de 18 años y seis meses de prisión confirmada por el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires el pasado 16 de septiembre de 2026.

El empresario contrató a Francisco Oneto y a Ignacio Alvarado como sus nuevos abogados y fueron ellos quienes redactaron un escrito dirigido a la Suprema Corte Bonaerense. Los letrados indicaron que durante el juicio se brindaron testimonios (por parte de la particular damnificada) que se diferencian de lo que previamente se comunicó en entrevistas televisivas y que esto debe ser puesto a consideración.

Qué dice el documento de apelación presentado por la nueva defensa de Claudio Contardi

Uno de los primeros planteos de los nuevos abogados de Contardi está vinculado con que consideran que el condenado debería haber sido juzgado por un juicio por jurados. Asimismo, manifestaron que durante el debate oral y público no se presentó la evidencia concreta que pudiera probar lo declarado por la víctima. “No hubo test ni controles de simulación”, expresó.

Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi, fue condenado por abuso sexual con acceso carnal y violencia de género. Foto: Captura de video.

En tanto, los letrados también remarcaron que existió durante el juicio una “doble versión de los hechos” y que a Prandi no se le hicieron las preguntas necesarias para seguir indagando en esta cuestión ni en sus declaraciones en revistas o en televisión.

De esta manera, Oneto y Alvarado no solo solicitaron a los magistrados de la Suprema Corte Bonaerense que se lo absuelva de manera completa de los cargos por los que fue condenado en agosto de 2025 sino que también pidieron que se realice un nuevo juicio.

La sentencia a Claudio Contardi

Contardi mantuvo un vínculo con Julieta Prandi desde el 2001 hasta el 2019. La conductora y modelo realizó la primera denuncia por violencia de género en 2021 en la Comisaría de la Mujer y Familia de Martinez. No obstante, el juicio inició cuatro años después a mediados de 2025.

Finalmente Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate Campana comunicó la condena a Claudio Contardi el 13 de agosto de 2025 a 19 años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado en contexto de violencia de género”.

En este momento, se encuentra detenido en la Unidad Penal N°41 de Campana de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, tras su sentencia, el sujeto pidió acceder al beneficio de prisión domiciliaria, aunque desde la Justicia Bonaerense rechazaron la solitud.

Claudio Contardi se encuentra detenido en la Unidad Penal N°41 de Campana de provincia de Buenos Aires. Foto: NA.

Poco más de un año después, el 16 de septiembre de 2026, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena aunque decidió reducir la pena muy leventemente al considerar que el agravante de la “actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características” no era del todo preciso. Por eso, finalmente le dieron un total de 18 años y seis meses de cárcel.

En las próximas semanas, la Suprema Corte Bonaerense deberá analizar los fundamentos de la nueva defensa de Claudio Contardi y expedirse al respecto.