comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Los nuevos abogados de Claudio Contardi buscan apelar la condena por abuso sexual: qué dice el documento presentado a la Suprema Corte Bonaerense

En las últimas horas, asumieron Francisco Oneto e Ignacio Alvarado como nuevos abogados de Contardi, cuya condena a 18 años y seis meses de prisión fue confirmada el pasado mes de septiembre.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, cambia de estrategia.
Claudio Contardi, ex de Julieta Prandi, cambia de estrategia. Foto: Captura
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Este viernes 2 de octubre, Claudio Contardi, el ex de Julieta Prandi condenado por abuso sexual agravado y violencia de género, presentó un nuevo recurso judicial para apelar a su sentencia de 18 años y seis meses de prisión confirmada por el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires el pasado 16 de septiembre de 2026.

El empresario contrató a Francisco Oneto y a Ignacio Alvarado como sus nuevos abogados y fueron ellos quienes redactaron un escrito dirigido a la Suprema Corte Bonaerense. Los letrados indicaron que durante el juicio se brindaron testimonios (por parte de la particular damnificada) que se diferencian de lo que previamente se comunicó en entrevistas televisivas y que esto debe ser puesto a consideración.

Qué dice el documento de apelación presentado por la nueva defensa de Claudio Contardi

Uno de los primeros planteos de los nuevos abogados de Contardi está vinculado con que consideran que el condenado debería haber sido juzgado por un juicio por jurados. Asimismo, manifestaron que durante el debate oral y público no se presentó la evidencia concreta que pudiera probar lo declarado por la víctima. “No hubo test ni controles de simulación”, expresó.

Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi.
Claudio Contardi, ex pareja de Julieta Prandi, fue condenado por abuso sexual con acceso carnal y violencia de género. Foto: Captura de video.

En tanto, los letrados también remarcaron que existió durante el juicio una “doble versión de los hechos” y que a Prandi no se le hicieron las preguntas necesarias para seguir indagando en esta cuestión ni en sus declaraciones en revistas o en televisión.

Contenido Recomendado

Presunto abuso sexual grupal en una fraternidad de la Universidad Cornell:el crudo testimonio de la víctima y todo lo que se sabe hasta ahora

Presunto abuso sexual grupal en una fraternidad de la Universidad Cornell: el crudo testimonio de la víctima y todo lo que se sabe hasta ahora

Joaquín Levinton aseguró que la mujer que lo denunció por abuso sexual lo acosa “hace muchos años”

Joaquín Levinton aseguró que la mujer que lo denunció por abuso sexual lo acosa “hace muchos años”

De esta manera, Oneto y Alvarado no solo solicitaron a los magistrados de la Suprema Corte Bonaerense que se lo absuelva de manera completa de los cargos por los que fue condenado en agosto de 2025 sino que también pidieron que se realice un nuevo juicio.

La sentencia a Claudio Contardi

Contardi mantuvo un vínculo con Julieta Prandi desde el 2001 hasta el 2019. La conductora y modelo realizó la primera denuncia por violencia de género en 2021 en la Comisaría de la Mujer y Familia de Martinez. No obstante, el juicio inició cuatro años después a mediados de 2025.

Finalmente Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate Campana comunicó la condena a Claudio Contardi el 13 de agosto de 2025 a 19 años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado en contexto de violencia de género”.

En este momento, se encuentra detenido en la Unidad Penal N°41 de Campana de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, tras su sentencia, el sujeto pidió acceder al beneficio de prisión domiciliaria, aunque desde la Justicia Bonaerense rechazaron la solitud.

Claudio Contardi se encuentra detenido en la Unidad Penal N°41 de Campana de provincia de Buenos Aires. Foto: NA.

Poco más de un año después, el 16 de septiembre de 2026, la Cámara de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires confirmó la condena aunque decidió reducir la pena muy leventemente al considerar que el agravante de la “actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características” no era del todo preciso. Por eso, finalmente le dieron un total de 18 años y seis meses de cárcel.

En las próximas semanas, la Suprema Corte Bonaerense deberá analizar los fundamentos de la nueva defensa de Claudio Contardi y expedirse al respecto.

Abuso sexualJulieta PrandiClaudio Contardi
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Detuvieron a Alejandro Sofía, el acusado por el femicidio de Aixa en Tigre

    Detuvieron a Alejandro Sofía, el acusado por el femicidio de Aixa en Tigre

  2. Femicidio de Aixa Mili en Tigre:el video que complicó al principal sospechoso y la prueba clave que permitió detenerlo

    Femicidio de Aixa Mili en Tigre: el video que complicó al principal sospechoso y la prueba clave que permitió detenerlo

  3. Echaron y denunciaron al cuidador que maltrató física y verbalmente a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

    Echaron y denunciaron al cuidador que maltrató física y verbalmente a dos ancianas en un geriátrico de Mar del Plata

  4. Lanús:recuperaron dos camionetas tras un operativo en Remedios de Escalada

    Lanús: recuperaron dos camionetas tras un operativo en Remedios de Escalada

  5. Elevaron a juicio oral la causa por el femicidio de Agostina Vega:Barrelier y otros cinco acusados se enfrentarán al tribunal

    Elevaron a juicio oral la causa por el femicidio de Agostina Vega: Barrelier y otros cinco acusados se enfrentarán al tribunal
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Luis Caputo anticipó una reforma tributaria después de 2031 y explicó qué pasará con los impuestos

Luis Caputo anticipó una reforma tributaria después de 2031 y explicó qué pasará con los impuestos

Murió Augusto César Belluscio a los 96 años:quién era el histórico exjuez de la Corte Suprema

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

El Gobierno buscará que la Ley de Tierras se debata por separado del DNU 70/2023

Política

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

Javier Milei afirmó que el riesgo país volverá a bajar “cuando terminen las convulsiones internacionales”

Plazo fijo hoy en octubre de 2026:cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

ANSES confirmó cuatro cambios para jubilados en octubre 2026:aumento, bono y fechas de cobro

Desde París, Luis Caputo anunció un nuevo RIGI por 12.500 millones de dólares en Vaca Muerta

Internacionales

Lula da Silva:vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años

Lula da Silva: vendió naranjas, fue obrero metalúrgico y ahora busca su cuarto mandato como presidente de Brasil a los 80 años

Quién es Pilili, la mascota de las elecciones de Brasil:está inspirada en la urna electrónica y no tiene género ni voz

Revés para Pedro Sánchez en España:el Congreso rechazó los decretos sobre vivienda y el Gobierno evalúa adelantar las elecciones

El dramático relato de Smit Machchhar, el piloto que salvó a más de 170 pasajeros en el vuelo de Flydubai:“Sentí que el avión iba en picada”