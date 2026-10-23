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Julieta Prandi rompió el silencio tras su separación de Emanuel Ortega: “Estoy triste, necesité estos días para encontrarme”

Tras regresar de Brasil, la actriz y conductora se refirió a los rumores sobre terceras en discordia.

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Julieta Prandi y Emanuel Ortega en una entrevista.
Julieta Prandi y Emanuel Ortega, separados. Foto: Captura/NA
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Julieta Prandi habló por primera vez tras su separación de Emanuel Ortega a menos de un mes de haberse casado, y aseguró que el acuerdo que mantenían como pareja se basaba en la honestidad, al tiempo que negó que el vínculo fuera tóxico y aclaró que las mujeres señaladas como posibles terceras en discordia no fueron el motivo de una de sus discusiones.

“Cada pareja es un mundo, pero de tóxico no tenía nada. Nunca le prohibí ni él me prohibió nada a mí. Lo único que teníamos como acuerdo tiene que ver con la honestidad, con no ocultar ni mentir nunca”, sostuvo la modelo al explicar cómo funcionaba la relación que mantuvo durante seis años con el hijo de Palito Ortega.

Prandi regresó de Brasil, adonde viajó junto a su mejor amigo, Sebastián Waizer, para tomarse unos días de descanso en las fechas que tenía reservadas para la luna de miel que iba a compartir con el músico. La conductora había solicitado esas vacaciones en la radio antes de que se concretara la separación, que hizo pública el 12 de octubre, 27 días después de su casamiento civil.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega se casaron en septiembre de 2026. Foto: Instagram.

“Estoy triste. Era parte de nuestro plan porque nos íbamos de luna de miel. Yo tenía guardados estos días en la radio de mis vacaciones. Necesité estos días para encontrarme. Me tomé una semana para mí. Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, había explicado sobre el viaje, en el que también buscó tomar distancia de la repercusión mediática.

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La actriz se refirió a la publicación con la que comunicó su separación: “No sé por qué le dieron tanta importancia a mi publicación, como si fuese el ojo de la tormenta. Es una consecuencia de una situación que nadie se la vio venir. Uno no se casa para separarse al mes, eso está claro, y yo no voy a ser la excepción; me casé enamorada”.

En ese sentido, aseguró que no pretende hablar mal de su expareja: “Más allá de lo que pasó últimamente, somos dos buenas personas que estuvimos juntos seis años, que nos amamos mucho y nos acompañamos un montón los dos, tanto en la luz como en la sombra”.

Qué dijo Julieta Prandi sobre una posible tercera en discordia

Prandi también aclaró que Mariana Marx, la amiga de Ana Paula Dutil -ex mujer de Ortega-, “no tuvo nada que ver” con lo ocurrido: ”La conocí y no tuve ningún entredicho. Ella misma lo dijo, no tuvimos ningún entredicho, tuvimos una charla normal de libriana, no sé qué, de mi historia, y punto. Mi discusión con Emanuel en ese momento tiene que ver con otra cosa”.

Sobre Josefina Lynch, la cantante y modelo que también quedó involucrada en las especulaciones, señaló: “Me enteré ahora que estuvo tres días en el estudio. Fue tan clara y tan detallista con el descargo que hizo que de hecho me terminé enterando que había estado tres días, no uno como yo creía, en el estudio encerrada con Emanuel”.

Además, consideró que Lynch “tenía muchas ganas de salir a dar detalles”, en referencia a la exposición pública que tuvo el episodio.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por Noticias Argentinas, con edición de Canal 26.

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