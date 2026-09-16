Caso Julieta Prandi: confirmaron la condena contra su ex Claudio Contardi, pero redujeron la pena

Confirmaron la condena contra el ex marido de Julieta Prandi, pero redujeron la pena. Foto: NA.

La Justicia bonaerense ratificó la condena contra Claudio Contardi por los abusos sexuales y hechos de violencia de género denunciados por su expareja, Julieta Prandi, aunque resolvió reducir en seis meses la pena que había recibido en primera instancia.

La decisión fue tomada por la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, integrada por los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño, al analizar el planteo presentado por el abogado defensor Fernando Ezequiel Sicilia.

De esta manera, los magistrados mantuvieron tanto la condena como la calificación legal de los hechos y la detención de Contardi, pero modificaron el monto de la pena: pasó de 19 años a 18 años y seis meses de prisión.

Por qué redujeron la pena de Claudio Contardi. Foto: NA

Por qué redujeron la pena de Claudio Contardi

En una resolución de 56 páginas, los jueces hicieron lugar parcialmente a uno de los planteos de la defensa y eliminaron un agravante que había sido considerado al momento de establecer la pena.

En concreto, dispusieron dejar sin efecto el agravante vinculado con “la actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características”. Por ese motivo, el monto final de la condena se redujo seis meses.

Sicilia había cuestionado distintos aspectos del proceso judicial. Entre ellos, sostuvo una serie de supuestas irregularidades que fueron analizadas y rechazadas por los integrantes de la Sala Quinta.

Uno de los puntos señalados por los jueces fue que Contardi había aceptado ser juzgado por un tribunal técnico, por lo que no correspondía cuestionar posteriormente que el proceso no se hubiera llevado adelante mediante un jurado popular.

Los jueces consideraron que el testimonio de Julieta Prandi resultó consistente y encontró respaldo en distintos elementos incorporados a la causa.

También señalaron que la defensa que tenía en ese momento, encabezada por Claudio Nitzcaner, conocía los hechos que se le atribuían y contó con la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Según los magistrados, tampoco se produjo una vulneración del principio de congruencia.

El relato de Julieta Prandi

En otro tramo del fallo, los jueces consideraron que el testimonio de Julieta Prandi resultó consistente y encontró respaldo en distintos elementos incorporados a la causa.

En ese sentido, mencionaron los testimonios de familiares, amigos, compañeros de trabajo y profesionales de la salud que tuvieron contacto con la actriz y modelo.

A partir del análisis del expediente, los magistrados también consideraron acreditada la existencia de un contexto de violencia sostenida durante la relación, que incluyó violencia psicológica, económica, física y sexual.

Así, Casación mantuvo la condena contra Contardi y la calificación legal establecida por el tribunal de Campana, además de su detención. La única modificación fue la reducción de la pena, que quedó establecida en 18 años y seis meses de prisión.