comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Caso Julieta Prandi: confirmaron la condena contra su ex Claudio Contardi, pero redujeron la pena

Los magistrados mantuvieron tanto la condena como la calificación legal de los hechos y la detención de Contardi, pero modificaron el monto de la pena.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Confirmaron la condena contra el ex marido de Julieta Prandi, pero redujeron la pena.
Confirmaron la condena contra el ex marido de Julieta Prandi, pero redujeron la pena. Foto: NA.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Justicia bonaerense ratificó la condena contra Claudio Contardi por los abusos sexuales y hechos de violencia de género denunciados por su expareja, Julieta Prandi, aunque resolvió reducir en seis meses la pena que había recibido en primera instancia.

La decisión fue tomada por la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires, integrada por los jueces Manuel Alberto Bouchoux y María Florencia Budiño, al analizar el planteo presentado por el abogado defensor Fernando Ezequiel Sicilia.

De esta manera, los magistrados mantuvieron tanto la condena como la calificación legal de los hechos y la detención de Contardi, pero modificaron el monto de la pena: pasó de 19 años a 18 años y seis meses de prisión.

Por qué redujeron la pena de Claudio Contardi. Foto: NA

Por qué redujeron la pena de Claudio Contardi

En una resolución de 56 páginas, los jueces hicieron lugar parcialmente a uno de los planteos de la defensa y eliminaron un agravante que había sido considerado al momento de establecer la pena.

Contenido Recomendado

Claudio Contardi condenado:se filtró la primera foto del empresario en la cárcel

Claudio Contardi condenado: se filtró la primera foto del empresario en la cárcel

Juicio de Julieta Prandi:el abogado de Contardi anticipó que pedirá la nulidad del juicio

Juicio de Julieta Prandi: el abogado de Contardi anticipó que pedirá la nulidad del juicio

En concreto, dispusieron dejar sin efecto el agravante vinculado con “la actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características”. Por ese motivo, el monto final de la condena se redujo seis meses.

Sicilia había cuestionado distintos aspectos del proceso judicial. Entre ellos, sostuvo una serie de supuestas irregularidades que fueron analizadas y rechazadas por los integrantes de la Sala Quinta.

Uno de los puntos señalados por los jueces fue que Contardi había aceptado ser juzgado por un tribunal técnico, por lo que no correspondía cuestionar posteriormente que el proceso no se hubiera llevado adelante mediante un jurado popular.

Claudio Contardi irá a juicio por abuso sexual agravado contra Julieta Prandi. Foto: NA.
Los jueces consideraron que el testimonio de Julieta Prandi resultó consistente y encontró respaldo en distintos elementos incorporados a la causa.

También señalaron que la defensa que tenía en ese momento, encabezada por Claudio Nitzcaner, conocía los hechos que se le atribuían y contó con la posibilidad de ejercer el derecho de defensa. Según los magistrados, tampoco se produjo una vulneración del principio de congruencia.

El relato de Julieta Prandi

En otro tramo del fallo, los jueces consideraron que el testimonio de Julieta Prandi resultó consistente y encontró respaldo en distintos elementos incorporados a la causa.

En ese sentido, mencionaron los testimonios de familiares, amigos, compañeros de trabajo y profesionales de la salud que tuvieron contacto con la actriz y modelo.

A partir del análisis del expediente, los magistrados también consideraron acreditada la existencia de un contexto de violencia sostenida durante la relación, que incluyó violencia psicológica, económica, física y sexual.

Así, Casación mantuvo la condena contra Contardi y la calificación legal establecida por el tribunal de Campana, además de su detención. La única modificación fue la reducción de la pena, que quedó establecida en 18 años y seis meses de prisión.

Claudio ContardiJulieta PrandiCondenaViolación
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Así es por dentro la casa de campo de Isabel Macedo:patio español, fuente de agua y una pileta rodeada de parque

    Así es por dentro la casa de campo de Isabel Macedo: patio español, fuente de agua y una pileta rodeada de parque

  2. Así es el refugio familiar de Leandro Paredes y Camila Galante en Buenos Aires:detalles de lujo, sala de juegos y pileta climatizada

    Así es el refugio familiar de Leandro Paredes y Camila Galante en Buenos Aires: detalles de lujo, sala de juegos y pileta climatizada

  3. Así es la casa de campo de la que compartieron Julieta Prandi y Emanuel Ortega:estudio de grabación, finca privada y caballos

    Así es la casa de campo de la que compartieron Julieta Prandi y Emanuel Ortega: estudio de grabación, finca privada y caballos

  4. Así es por dentro la casa rodante de José Bianco:autonomía energética, claraboya para mirar el cielo y hasta 4 camas para invitados

    Así es por dentro la casa rodante de José Bianco: autonomía energética, claraboya para mirar el cielo y hasta 4 camas para invitados

  5. Así está hoy Peter La Anguila:el joven que se hizo viral con su particular baile y al que muchos creyeron muerto

    Así está hoy Peter La Anguila: el joven que se hizo viral con su particular baile y al que muchos creyeron muerto
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto para eliminar las PASO como ejes, Santilli recibe a 7 gobernadores en Casa Rosada

Con el Presupuesto 2027 y el proyecto para eliminar las PASO como ejes, Santilli recibe a 7 gobernadores en Casa Rosada

La Justicia ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Chiqui Tapia

Entrenamiento militar en Tierra del Fuego:la actividad de los Marines de Estados Unidos junto a la Armada Argentina

ATE anunció que solicitará un examen médico sobre la salud de Javier Milei

Economía

Después de los despidos masivos, una importante avícola pidió el concurso preventivo para evitar la quiebra

Después de los despidos masivos, una importante avícola pidió el concurso preventivo para evitar la quiebra

Aumento de sueldos, mayor PBI y baja de la inflación:los 10 puntos clave del proyecto de Ley de Presupuesto 2027 del oficialismo

Teletrabajo eficiente:cómo mantener la disciplina en casa

El Gobierno envió al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 con un PBI proyectado del 4% y una inflación del 18%

Internacionales

¿Qué le pasó a Xi Jinping?:el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino

¿Qué le pasó a Xi Jinping?: el gesto del presidente indio durante la Cumbre de los BRICS que generó rumores sobre la salud del mandatario chino

Tragedia en Los Ángeles:cayó un helicóptero de noticias y murieron tres personas, entre ellas, una reconocida periodista

El video del derrumbe de un edificio en Gaza y la búsqueda desesperada de 100 desaparecidos:hay al menos 20 muertos

El FBI confirmó la captura del último prófugo de su lista de los diez más buscados:quién es Aníbal Alexander Canelón Aguirre