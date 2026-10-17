La separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: el video que publicó Josefina Lynch en medio del escándalo

Josefina Lynch junto a Emanuel Ortega y Julieta Prandi. Foto: X

En medio de la escandalosa separación de Julieta Prandi y Emanuel Ortega, una de las señaladas como la tercera en discordia, Josefina Lynch, subió un video a su cuenta de Instagram que sumó polémica a un tema que está candente.

La cantante compartió un reel interpretando “Algo contigo”, la reconocida canción de Chico Novarro. “Sin filtro”, escribió junto a las imágenes.

Pese a tener cientos de likes, lo curioso del video tiene que ver con la gran cantidad de comentarios que recibió. Del “como no vas a enamorar a Emanuel” al “Creo que está provocando, como la China a Wanda, no tenía otra canción” a un contundente “Justo este tema ja...” fueron algunos de los mensajes en el posteo.

Se trata de una nueva publicación que llega luego de su comunicado desligándose de los rumores de infidelidad con el cantante, recientemente casado con la modelo y conductora.

Comunicado de Josefina Lynch tras los rumores de tercera en discordia entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Foto: Redes sociales

“Ante los rumores que circularon estos días, quiero dejar bien en claro que no tuve absolutamente nada que ver con la relación ni con la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi”, escribió el jueves.

El anuncio del fin del amor tras el casamiento

Julieta Prandi anunció su separación con Emanuel Ortega, a tan sólo un mes de haberse casado. La pareja había dado el sí el pasado 15 de septiembre en una ceremonia íntima en el Registro Civil de San Isidro, pero ella decidió dar un paso al costado y comunicarlo en sus redes sociales.

A través de una historia de Instagram, Prandi explicó que tomó la decisión de ponerle fin a la relación de seis años con Ortega y que prefirió comunicarlo personalmente para evitar especulaciones sobre su vida privada. “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió la conductora.

Julieta Prandi comunicó su separación con Emanuel Ortega Foto: Captura Instagram

En el mismo mensaje, aclaró por qué decidió hacer pública la noticia antes de que comenzaran a circular distintas versiones sobre lo sucedido. “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”, sostuvo.

Además, hizo referencia a los acuerdos y límites que existen en cada vínculo sentimental, en una frase que despertó la atención de sus seguidores. “Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos. Algunos no son negociables”, expresó.