Así es la casa de campo que compartieron Julieta Prandi y Emanuel Ortega: estudio de grabación, finca privada y caballos

La casa de campo de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Foto: Instagram.

Julieta Prandi y Emanuel Ortega mantienen una relación que, con el paso del tiempo, dejó de ser un secreto para el público. Si bien ambos suelen preservar su intimidad, en distintas ocasiones compartieron imágenes de momentos disfrutados en la histórica casa de campo de la familia Ortega, ubicada en Luján.

La propiedad, conocida como “Los Pájaros”, fue adquirida hace años por Palito Ortega, quien se encargó de transformar la antigua chacra en una amplia finca familiar rodeada de naturaleza.

El músico también impulsó la plantación de los árboles que acompañan el camino de ingreso y rodean la vivienda principal. La remodelación de la propiedad demandó alrededor de siete años y permitió convertirla en un espacio con múltiples comodidades.

La casa de campo de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Foto: Instagram.

Cómo es la casa de campo de la familia Ortega

“Los Pájaros” se caracteriza por su estilo rural clásico, grandes espacios verdes y una construcción rodeada de árboles y plantas. El entorno ofrece un ambiente tranquilo y alejado del movimiento de la ciudad.

A lo largo de los años, la propiedad se convirtió en un lugar importante para la familia Ortega y también fue escenario de distintas historias vinculadas al mundo artístico.

Uno de sus espacios más particulares es el estudio de grabación, que cuenta con el equipamiento necesario para componer y registrar canciones. Antes de convertirse en estudio, ese sector era una pequeña construcción de barro. La propiedad también tuvo como huésped a Charly García, amigo cercano de Palito Ortega, durante una etapa en la que el músico buscaba recuperarse de sus adicciones.

La casa de campo de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Foto: Instagram.

Una capilla privada con historia

Otro de los sectores destacados de la finca es una capilla privada, construida para realizar celebraciones religiosas de la familia.

El lugar tiene un importante valor sentimental para los Ortega, ya que allí se casaron Julieta Ortega e Iván Noble y también se realizaron bautismos de distintos integrantes de la familia.

De esta manera, la casa de campo no solo funciona como un espacio de descanso, sino que también guarda parte de la historia de una de las familias más reconocidas del espectáculo argentino.

Caballos y naturaleza, protagonistas del lugar

La vida de campo también tiene un lugar central en la propiedad. La finca cuenta con caballos y espacios destinados a su entrenamiento, incluidos ejemplares preparados para la práctica del polo. En algunas de las imágenes que compartió Julieta Prandi en sus redes sociales se pudo ver parte de este entorno, además de los amplios jardines y los árboles que caracterizan al lugar.

La casa de campo de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Foto: Instagram.

La tranquilidad y el contacto con la naturaleza hacen de “Los Pájaros” un escenario muy diferente al ritmo cotidiano de Buenos Aires.

La historia de amor entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega

La relación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega comenzó en 2020, después de un primer contacto a través de Instagram. El cantante había quedado encantado con una fotografía de la conductora durante unas vacaciones en Cuba y decidió escribirle.

A partir de ese momento comenzaron a conversar diariamente. En aquel entonces, Prandi se encontraba en Buenos Aires y Ortega vivía en Miami, por lo que el vínculo se desarrolló durante un tiempo a través de mensajes y llamadas telefónicas.

La casa de campo de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. Foto: Instagram.

El primer encuentro cara a cara ocurrió durante la madrugada del 13 de agosto de 2020, cuando Emanuel viajó a Buenos Aires. Según contó Prandi en distintas entrevistas, ambos habían esperado ese momento después de varias semanas de conversaciones.

Con el avance de la relación, la pareja compartió distintos momentos en la histórica finca de la familia Ortega en Luján. Así, “Los Pájaros” quedó vinculada también a la historia de amor entre la conductora y el músico, aunque se trata, principalmente, de una propiedad con una extensa historia dentro de la familia Ortega.