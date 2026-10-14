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El minimalismo quedó obsoleto: la tendencia hogareña que une a Antonela Roccuzzo, Flor Torrente y Vero Lozano

Lo que antes reinaba en los hogares: decoraciones escuetas, pequeñas y de colores sobrios, ya pasaron de moda. Ahora las famosas eligen mostrar sus hogares decorados por cuadros maximalistas que marcan tendencia.

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Casas de famosos
Casas de famosos con una nueva tendencia en decoración. Foto: Instagram
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Una tendencia marca los hogares de Antonella Roccuzzo, Flor Torrente y Verónica Lozano, motivo por el cuial el minimalismo que antes reinaba en sus domicilios ya no es la moda que eligen. Ahora, las paredes decoradas con piezas monumentales son protagonistas absolutas, marcando una transformación radical de los ambientes.

Las galerías con muchos marcos pequeños le dan lugar definitivo a obras de tamaño imponente que dominan la escena visual de los hogares más sofisticados. Estas tres nombradas son algunas de las celebrities que adoptan esta nueva corriente estética para personalizar sus espacios con una marcada dosis de personalidad y estilo.

Casas decoradas con cuadros grandes
Casas decoradas con cuadros grandes Foto: Pinterest

El estilo y la elegancia en la decoración de Antonela Roccuzzo

Antonela Roccuzzo, esposa del astro mundial Lionel Messi, colocó una obra monumental de sus hijos en medio del living. Una pieza en escala de grises y moldura dorada se lleva todas las miradas y aporta una carga emotiva única que equilibra con elegancia la sobriedad del ambiente.

Casa de Antonela Roccuzzo
La casa de Antonela Roccuzzo cuenta con un cuadro gigante de sus tres hijos en el living. Foto: @antonelaroccuzzo en Instagram

Además de destacarse por su impecable estilo, Antonela Roccuzzo suele compartir detalles de la decoración de su hogar en Miami, donde el diseño moderno y los espacios familiares son protagonistas. La imponente obra dedicada a sus hijos no solo refuerza el valor sentimental de la vivienda, sino que también refleja una de las tendencias más buscadas en decoración de interiores: incorporar retratos personalizados y piezas de arte familiar para crear ambientes cálidos, elegantes y con identidad propia.

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Griselda Siciliani

Flor Torrente y su apuesta por el arte de gran formato en paredes

Flor Torrente, hija de la actriz y modelo Araceli González, se encuentra en el medio de un rediseño de su hogar bajo el concepto de “sinfonía botánica”, el cual le permite remodelar íntegramente su rincón de café con frentes y paredes en tono verde musgo.

Florencia Torrente
Florencia Torrente junto a un gran cuadro que lleva una mujer sobre un tigre y la frase "Exotic adventure". Foto: @ftorrente en Instagram

Así, interviniendo de manera orgánica, complementa el hogar con obras y detalles visuales impactantes que potencian la profundidad del ambiente. Además, las elecciones de color muestran que las grandes dimensiones requieren cierta curaduría para lograr un impacto visual equilibrado y refinado.

Vero Lozano y las claves de su hogar con tendencia moderna

Verónica Lozano presenta un cuadro gigante de una de sus mascotas: su perro Copito vestido de época. Además, el mismo es la cereza del postre de un rincón con chimenea de mármol tallado. De este modo, refleja espacios cotidianos que se elevan a la categoría de galerías privadas a través de representaciones a escala mayor que sorprenden a todos los visitantes.

Verónica Lozano
Verónica Lozano Foto: @verolozanovl en Instagram

Además, la decoración elegida por Verónica Lozano refleja una tendencia cada vez más popular en diseño de interiores: convertir a las mascotas en protagonistas del arte del hogar. Los retratos personalizados de perros y gatos en gran formato se han transformado en un recurso decorativo que aporta personalidad, calidez y un sello distintivo a los ambientes, especialmente en livings y espacios de reunión donde se busca combinar elegancia, diseño y valor afectivo en una misma propuesta estética.

Cuadros XXL: cómo transforman los espacios del hogar

En síntesis, las decisiones decorativas de Vero Lozano, Antonela Roccuzzo y Flor Torrente, entre otras figuras reconocidas, ponen de manifiesto que el arte en gran formato trasciende estilos y funcionalidades. Estas piezas de dimensiones impactantes logran integrarse con naturalidad en contextos muy diversos, desde un living de líneas modernas hasta un rincón de café o un ambiente clásico cargado de valor emocional.

Cuadros XXL
Cuadros XXL se integran a la perfección en los hoagres. Foto: Pinterest

Lejos de ser un recurso pasajero, las obras monumentales se afianzan como una de las tendencias más fuertes en decoración de interiores. Su capacidad para captar la atención, otorgar carácter y generar una impronta personal convierte a estos cuadros y retratos oversize en auténticos protagonistas de los espacios, transformando por completo la percepción y la identidad de cada ambiente.

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