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Los interioristas coinciden: “Para que una casa se vea más elegante, no hace falta gastar más: hay un color que cambia todo”

Una buena elección de color puede transformar por completo un ambiente sin necesidad de comprar muebles nuevos ni gastar una fortuna.

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Los interioristas coinciden: “Para que una casa se vea más elegante, no hace falta gastar más: hay un color que cambia todo”.
Los interioristas coinciden: “Para que una casa se vea más elegante, no hace falta gastar más: hay un color que cambia todo”. Foto: Foto: Gemini
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Cambiar por completo la decoración de una casa no siempre implica comprar muebles nuevos o hacer una gran inversión. Los interioristas aseguran que una modificación mucho más sencilla puede transformar la percepción de un ambiente: elegir correctamente los colores de las paredes.

Entre las alternativas más utilizadas para conseguir interiores luminosos, serenos y sofisticados aparece el blanco cálido o blanco roto, una tonalidad que se aleja del blanco completamente puro y suma una sensación más acogedora.

El blanco cálido, un recurso para renovar los ambientes

El blanco es uno de los colores más utilizados en decoración porque refleja la luz y puede ayudar a generar una sensación visual de mayor amplitud.

Sin embargo, el blanco puro puede resultar demasiado frío en determinados espacios. Por eso, los blancos cálidos —que contienen pequeños matices beige, crema o amarillentos— son una alternativa frecuente para quienes buscan un ambiente más confortable.

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El blanco roto aporta elegancia a los ambientes.
El blanco roto aporta elegancia a los ambientes. Foto: Foto: Gemini

La ventaja es que no obliga a cambiar todos los elementos de una habitación. Una pared puede adquirir un aspecto completamente diferente simplemente al pasar de un tono oscuro o muy saturado a una tonalidad clara y cálida.

Por qué puede hacer que una casa se vea más elegante

La elegancia en decoración no depende necesariamente del precio de los muebles. La combinación entre colores, materiales, iluminación y distribución tiene un papel importante en el resultado final.

Los tonos neutros permiten, además, que otros elementos del ambiente tengan mayor protagonismo. Una mesa de madera, un sillón de color intenso, una lámpara llamativa o algunos objetos decorativos pueden destacarse mejor sobre una base clara.

El blanco cálido también permite combinar diferentes materiales sin generar un ambiente visualmente recargado. Madera, fibras naturales, piedra, lino y cerámica pueden convivir fácilmente con este tipo de tonalidades.

Cómo usarlo sin cambiar toda la decoración

Una de las formas más sencillas de incorporar este color es utilizarlo en las paredes principales de un ambiente.

En un living, por ejemplo, puede combinarse con madera y textiles en tonos beige, arena o marrón claro. En un dormitorio, puede acompañarse con ropa de cama blanca, cruda o gris suave.

También puede utilizarse en espacios pequeños, donde una paleta clara ayuda a aprovechar mejor la luz disponible.

No es necesario que absolutamente todo sea blanco. De hecho, incorporar diferentes tonalidades neutras puede evitar que el ambiente se vea plano.

El secreto está en combinar diferentes texturas

Utilizar un único color no significa que todos los elementos tengan que ser iguales.

Una pared blanca cálida puede combinarse con una alfombra de fibras naturales, cortinas de lino, muebles de madera y detalles en cerámica. Aunque los colores sean similares, las diferentes texturas generan contraste y hacen que el ambiente tenga mayor profundidad visual.

Este recurso es especialmente útil para quienes buscan una estética moderna sin caer en una decoración completamente minimalista.

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