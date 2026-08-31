Antonela Roccuzzo reveló el hábito que incorporó a su vida para sentirse imparable a los 38 años: “Es como mi terapia”

Antonela Roccuzzo compartió algunos de los hábitos que incorpora a su rutina para cuidar su cuerpo y bienestar. Foto: Instagram / antonelaroccuzzo.

Antonela Roccuzzo logró construir una enorme presencia en redes sociales pese a mantener, durante años, un perfil alejado de los grandes focos mediáticos. La rosarina, pareja de Lionel Messi, se convirtió en una referente de moda, lifestyle y fitness y comparte habitualmente con sus seguidores distintos aspectos de su vida cotidiana.

Con casi 42 millones de seguidores, suele mostrar sus entrenamientos, sus rutinas y algunos de los hábitos que incorpora para mantenerse activa. A sus 38 años, la empresaria contó cuáles fueron los cambios que realizó en su actividad física y destacó especialmente la importancia de levantar pesas.

La esposa de Lionel Messi contó que el entrenamiento con pesas se convirtió en una parte fundamental de su rutina.

Antonela Roccuzzo contó por qué empezó a levantar pesas

En una entrevista con la revista Elle, Antonela explicó que durante mucho tiempo tuvo ciertos prejuicios respecto del entrenamiento de fuerza. Sin embargo, con el paso de los años cambió su mirada y comenzó a incorporarlo de manera habitual.

“Empecé a interesarme hace unos años. Antes me daba miedo levantar pesas porque pensaba que me haría ‘grande’, pero eso nunca pasó”, aseguró la botinera.

A partir de su propia experiencia, la rosarina recomendó incorporar este tipo de ejercicios a las rutinas habituales, especialmente pensando en los beneficios que pueden aportar a largo plazo.

Rutina de fuerza de Antonela Roccuzzo. Video: TikTok / hongnhung__2121.

“Todos deberían levantar pesas al menos una hora al día, porque es muy importante para el futuro. Siempre les digo a mis padres: ‘Por favor, hagan un poco de pesas, aunque sea dos veces por semana’”, afirmó Roccuzzo.

El ejercicio, una parte fundamental de su bienestar emocional

Más allá de los cambios físicos, Antonela Roccuzzo destacó que entrenar también tiene un impacto positivo en su salud emocional. Para la esposa del capitán de la Selección Argentina, dedicar un momento del día a la actividad física le permite desconectarse de sus responsabilidades y comenzar la jornada de otra manera.

“Es una forma de desconectar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera”, se sinceró.

Antonela Roccuzzo aseguró que el ejercicio también la ayuda a desconectarse y cuidar su salud emocional. Foto: Instagram / antonelaroccuzzo.

La empresaria también explicó que procura convertir ese momento en un espacio personal, lejos del teléfono y de las distracciones cotidianas.

“Intento entrenar todos los días. Dos veces por semana hago clases de FitJam, que son súper divertidas, con una profesora brasileña. Es una forma de llevar mi mente a otro lugar. Me hace olvidarme de todo y empezar el día de una buena manera”, explicó Roccuzzo a ELLE.

La rutina de Antonela Roccuzzo y la importancia de desconectarse

Roccuzzo describió el entrenamiento como mucho más que una actividad para mantenerse en forma. Según explicó, el gimnasio se convirtió en una especie de terapia personal, donde puede concentrarse exclusivamente en el ejercicio durante un determinado momento del día.

“Para mí, es como mi terapia. Me siento fuerte y es muy importante hacerlo como meditación. Dejo el teléfono en mi bolso. Pongo mi Apple Watch en ‘no molestar’ y esta es mi hora. Entreno, vuelvo a casa y después tengo el resto del día con los niños y todo lo demás”, manifestó.

La rosarina explicó que combina actividad física, alimentación saludable y descanso como parte de su estilo de vida. Foto: Instagram / antonelaroccuzzo.

La rosarina es madre de Thiago, Mateo y Ciro, los tres hijos que tiene junto a Lionel Messi. Según sus palabras, organizar ese espacio dentro de su rutina le permite compatibilizar el entrenamiento con su vida familiar.

Los hábitos saludables que comparte con Lionel Messi

Además del ejercicio, Antonela Roccuzzo resaltó la importancia de mantener una alimentación saludable y adoptar buenos hábitos. En ese sentido, explicó que tanto ella como Messi prestan especial atención a la alimentación y a otros aspectos relacionados con el cuidado personal.

“Mi marido siempre tiene que estar a dieta por lo que hace. Tenemos que comer sano. No tomamos alcohol ni fumamos. Intentamos que todo sea orgánico. Todo se complementa: el ejercicio, la nutrición y la salud mental. Es una forma de vida”, reveló.

Antonela Roccuzzo es una referente del fitness y el lifestyle en redes sociales, donde reúne a millones de seguidores. Foto: Instagram.

De esta manera, Roccuzzo explicó que su bienestar no depende de un único aspecto, sino de la combinación de actividad física, alimentación y salud mental.

La rosarina sostiene así una rutina basada en hábitos saludables que, según contó, incorporó progresivamente y que actualmente forman parte de su estilo de vida.