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La isla secreta de Leonardo DiCaprio: pagó US$1,75 millones por un paraíso y su proyecto desató una polémica

Leonardo DiCaprio, el famoso actor estadounidense, publicó en redes sociales en múltiples ocasiones fotos de la isla que le pertenece en medio del mar. Además, distintos medios levantaron imágenes impresionantes del lugar desde las alturas.

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Leonardo DiCaprio
Leonardo DiCaprio en su isla personal. Foto: @leonardodicaprio en Instagram
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Leonardo DiCaprio no solo es un famosísimo actor de Hollywood, si no que también posee una gran fortuna entre la que se destaca la propiedad de una isla deshabitada ubicada frente a las costas de Belice llamada The Blackadora Caye. Costó 1,75 millones de dólares y tiene como objetivo principal una amplia recuperación ecológica.

El actor conoció aquel lugar durante unas vacaciones y se vio cautivado por la belleza natural del ambiente y advirtió distintos problemas que afectaban aquel ecosistema, entre ellos la erosión de la costa y la sobrepesca.

DiCaprio en la playa
DiCaprio en la playa Foto: eltrece

¿Cuál es el proyecto de Leonardo DiCaprio en su propia isla?

La estrella del cine describió aquella isla como un “paraíso” y explicó que busca transformarlo en un ejemplo de turismo responsable, capaz de combinar la conservación ambiental con el desarrollo económico.

Por eso mismo, a 10 años de haber adquirido aquel terreno, el actor presentó “Blackadore Caye, a Restorative Island”, una iniciativa con el objetivo principal de la recuperación del entorno natural mediante un proyecto turístico diseñado bajo criterios de sustentabilidad.

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Isla de DiCaprio
“Blackadore Caye, a Restorative Island" se titula el proyecto de recuperación del entorno. Foto: @revistamustique

Originalmente, el arquitecto Jason McLennan buscaba transformar aquel sitio en unas 68 villas, 48 residencias privadas y una reserva natural que tomaría la mitad de la isla.

Entre sus metas más importantes figuraban la restauración de ecosistemas de manglar, la conservación de la fauna marina y la implementación de tecnologías basadas en energías limpias junto con un manejo eficiente de los recursos hídricos. El proyecto además apuntaba a disminuir la producción de desechos y reducir al mínimo el consumo de plásticos en sus instalaciones.

A su vez, contemplaba áreas destinadas al bienestar integral, con programas y terapias inspiradas en los principios promovidos por el Centro Deepak Chopra.

El objetivo principal es hacer algo que cambie el mundo. No habría podido ir a Belice, construir en una isla y hacer algo así, si no fuera por la idea de que podría ser un hito en el movimiento ambientalista”, afirmó DiCaprio a Spa Business.

Leonardo Di Caprio. Foto: NA.
Leonardo Di Caprio. Foto: NA.

Y remarcó: “Belice es verdaderamente único. Tiene el segundo sistema de arrecifes de coral más grande del mundo y una de las vidas marinas más biodiversas, como la población de manatíes y casi todas las especies de peces que puedas imaginar. Luego están los templos mayas y su cultura”

¿Cuál es la polémica que generó el proyecto de DiCaprio?

Aunque la iniciativa tenía una fuerte impronta sustentable, el desarrollo de Blackadore Caye encontró dificultades desde sus primeros anuncios. Distintas organizaciones ecologistas y comunidades pesqueras de la zona advirtieron sobre el posible impacto que un exclusivo complejo turístico podría generar en un ecosistema costero de gran fragilidad ambiental.

Distintas organizaciones ecologistas y comunidades pesqueras de la zona advirtieron sobre el posible impacto que un exclusivo complejo turístico podría generar en un ecosistema costero de gran fragilidad ambiental. Foto: REUTERS

Entre las principales dificultades que percibió este proyecto fueron las áreas de pesca tradicionales y los efectos que provienen del traslado constante de turistas hacia la isla. De esta forma, llevaron al cambio de aspectos en el diseño inicial para eliminar la presencia de una pista de aterrizaje y ciertas estructuras proyectadas sobre el mar.

Por su parte, el entonces primer ministro de Belice, Dean Barrow, respaldó el emprendimiento por el potencial impulso económico y la creación de empleo que podría aportar a la región. Sin embargo, pese a que el proyecto prometía restaurar la flora autóctona y preservar la biodiversidad local, su ejecución pasó por numerosas demoras y nunca avanzó según los plazos y condiciones previstos en el anuncio original.

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