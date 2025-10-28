Una historia de amor inolvidable: el clásico de Leonardo DiCaprio que conquista en Disney+

Los clásicos de amor nunca pasan de moda y la plataforma de streaming apuesta por ellos. Mirá el tráiler.

La plataforma de Disney+ incluye títulos nuevos pero también apuesta a clásicos que nunca pasan de moda. Se trata de “Romeo y Julieta”, la película de 2 horas protagonizada por Leonardo DiCaprio y Claire Danes.

“La joven y poco convencional adaptación de la clásica obra de amor de William Shakespeare, a través de la óptica rebelde de Baz Luhrmann. Las estrellas juveniles Leonardo DiCaprio y Claire Danes personifican a ‘Romeo y Julieta’, la pareja de apasionados amantes de la novela inglesa”, explica la plataforma de streaming.

“Trasladando el entorno de sus orígenes isabelinos a una ambientación futurista y sexy, en la realidad urbana actual de las playas de Verona Beach, California. Esta brillante y contemporánea versión de ‘La más grande historia de amor que el mundo ha conocido’, convierte a ‘Romeo y Julieta’ de William Shakespeare en una obra inolvidable”, agrega.

Elenco de la película

Leonardo DiCaprio

Claire Danes

John Leguizamo

Harold Perrineau

Edwina Moore

Zak Orth

Tráiler de “Romeo y Julieta”

Tendencia en Disney+: la serie basada en hechos reales sobre la búsqueda de un asesino tras la desaparición de chicas

Una serie perturbadora y atrapante se sumó recientemente a la lista de éxitos de Disney+. Se trata de “La estación de las chicas perdidas”, una apuesta que entretiene por su historia que revive hechos reales que generaron dolor, preguntas sin respuestas y hasta advertencias sobre fallas institucionales.

Por otro lado, el rodaje, que fue en escenarios reales como la ciudad francesa Perpiñán y alrededores, le da un toque de autenticidad, al igual que el elenco principal, que logra transmitir los sentimientos necesarios como angustia, preocupación, tristeza y la búsqueda interminable de justicia.

“Entre 1995 y 2001, en el sur de Francia, una adolescente desaparece y tres jóvenes son asesinadas cerca de la estación del tren de Perpiñán. Sus rostros aparecen en los periódicos, y el caso es conocido como ‘La estación de las chicas perdidas’”, es la sinopsis oficial de Disney+.

“Flore Robin, una joven investigadora, inicia su carrera policial el mismo día en que se encuentra a la primera víctima. Junto al capitán Franck Vidal y a su mentor Félix Sabueso, deberá enfrentar el caso en esta extraordinaria investigación de veinte años, inspirada en una historia real. Mientras la madre de la primera víctima desaparecida mantiene la esperanza de hallar a su hija”, agrega.