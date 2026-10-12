Luto en Hollywood: murió un reconocido actor de Breaking Bad y la causa estremeció a los fanáticos

El equipo de trabajo de las serie Breaking Bad en los Emmy. Foto: NA/AFP

El actor RJ Mitte, actor reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en la exitosa serie Breaking Bad, murió este lunes en Texas a los 34 años, según informó TMZ.

Un funcionario del condado confirmó el fallecimiento al medio estadounidense. De acuerdo con la información publicada, el intérprete habría muerto por suicidio, aunque las autoridades señalaron que la investigación todavía se encuentra en curso.

Quién era RJ Mitte, el hijo de Walter White en Breaking Bad

Mitte alcanzó la fama internacional por su participación en 56 episodios de Breaking Bad, donde interpretó al hijo de Walter White, el personaje protagonizado por Bryan Cranston. Su trabajo en la serie lo convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la ficción y abrió un espacio de mayor visibilidad para los actores con discapacidad.

RJ Mitte (derecha) era reconocido mundialmente por interpretar al hijo de Walter White en Breaking Bad. Foto: Instagram @rjmitte

Además de su recordado papel en la producción, participó en películas y series como The Oak Room, The Recall y The Guardians of Justice (Will Save You!).

En el plano personal, Mitte estaba comprometido con Kennedy Suarez. El actor le había propuesto matrimonio en 2025, después de varios años de relación.

Una de sus últimas conversaciones públicas con TMZ tuvo lugar en 2019. En aquella oportunidad, habló sobre la necesidad de ampliar la representación de las personas con discapacidad en Hollywood y reclamó más oportunidades dentro de la industria audiovisual.

RJ Mitte (derecha) era reconocido mundialmente por interpretar al hijo de Walter White en Breaking Bad. Foto: Wikimedia Commons

La noticia provocó una fuerte conmoción entre los seguidores de Breaking Bad, la serie que lo llevó a la fama y convirtió a Walter White Jr. en uno de los personajes más recordados de su carrera.

El papel de Walter White Jr. que lo llevó a la fama

RJ Mitte alcanzó el reconocimiento internacional gracias a Walter White Jr., el hijo adolescente de Walter y Skyler White en Breaking Bad. El actor apareció en 56 episodios de la serie y logró construir un personaje sensible y complejo, atravesado por el progresivo quiebre de su familia y por las consecuencias de las decisiones de su padre.

Al igual que Mitte, Walter White Jr. tiene parálisis cerebral. Sin embargo, la discapacidad del personaje era más pronunciada que la del propio actor, quien debió aprender a caminar con muletas y modificar algunos de sus movimientos para interpretarlo.

Su incorporación a la ficción representó una oportunidad decisiva en su carrera, luego de haber trabajado como extra en producciones como Hannah Montana y Everybody Hates Chris.

Durante las cinco temporadas de Breaking Bad, Walter White Jr. se convirtió en una pieza fundamental del entorno familiar del protagonista. Su actuación no solo le permitió ganar popularidad mundial, sino que también lo impulsó a reclamar una mayor representación de las personas con discapacidad en el cine y la televisión, una causa que acompañó durante gran parte de su trayectoria profesional.