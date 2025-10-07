Dónde ver “Una batalla tras otra”: cuándo se estrena en streaming la película protagonizada por Leonardo DiCaprio

A pesar de su reciente estreno en cines, el filme ya recibió muy buenas críticas y se confirmó que se estrenará en el streaming. ¿Cuándo y en qué plataforma?

Una batalla tras otra. Foto: captura tráiler.

A pocos días de su estreno en los cines, “Una batalla tras otra”, protagonizada por Leonardo DiCaprio y Sean Penn y dirigida por Paul Thomas Anderson, ya recibió muy buenas críticas. Si bien sigue siendo muy pronto para medir su éxito, a pesar de las opiniones de los cineastas, se confirmó que se estrenará en el streaming.

Cuándo se estrena en HBO Max

“Una batalla tras otra” se estrenó en los cines el pasado 25 de septiembre y es una película que tiene todos los condimentos para convertirse en una candidata a varios premios. Incuso, la crítica anticipó que podría ser otra obra maestra del director gracias al elenco de lujo que promete una gran historia.

Si bien todavía es muy pronto para medir su éxito, el filme de acción estará disponible en la plataforma de HBO Max ya que forma parte de Warner Bros. Studios, la empresa que se encarga de su producción y distribución.

Respecto a su llegada al streaming, “Una batalla tras otra” podría estar disponible a fines de este año o comienzos de 2026, ya que, tras permanecer entre cuatro y cinco semanas en cartelera, suele aterrizar en las plataformas entre 60 y 90 días después, o hasta 30 días después si no tiene buen rendimiento en cines.

De qué se trata la película

“Un ex revolucionario, tras años apartado de la lucha, se ve obligado a volver a la acción para enfrentar a viejos enemigos en un ambiente cargado de tensión política, racismo y violencia militar. Adaptación modernizada de la novela ‘Vineland’, de Thomas Pynchon (1990), sobre los movimientos radicales de los años sesenta”, es la sinopsis oficial del sitio especializado Filmaffinity.

Elenco de “Una batalla tras otra”