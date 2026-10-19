Mauricio Macri celebró los 15 años de su hija Antonia: las fotos de la fiesta y su inédito rol como DJ

Las fotos de los 15 de Antonia Macri. Foto: Instagram/mauriciomacri

Mauricio Macri festejó los 15 años de su hija Antonia con una fiesta rodeada de familiares y amigos. El evento se realizó el último sábado y el expresidente compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías que mostraron algunos de los momentos más especiales de la noche.

Las fotos de los 15 de Antonia Macri y el mensaje de su papá

A través de un carrusel de imágenes, el exmandatario dejó ver parte de la intimidad del cumpleaños y expresó su felicidad por acompañar a su hija en una fecha tan especial.

“15 de Antonia! Qué felicidad acompañarte hija. Te amo!”, escribió Macri junto a las fotografías que publicó en Instagram.

Las fotos de los 15 de Antonia Macri. Foto: Instagram/mauriciomacri

La publicación rápidamente despertó reacciones entre sus seguidores, que aprovecharon los comentarios para enviarle saludos y buenos deseos a la cumpleañera.

Entre las postales compartidas, uno de los momentos más emotivos fue el baile entre Mauricio Macri y Antonia, que quedó registrado durante la fiesta.

Los looks de Antonia y Mauricio Macri para la celebración

Para su cumpleaños de 15, Antonia eligió un vestido bordado con transparencias, que combinó con un peinado de cabello suelto, largo y con ondas. Por su parte, Mauricio Macri apostó por un estilo clásico y elegante: lució un traje azul, camisa blanca, corbata celeste y zapatos negros.

La música también tuvo un lugar destacado durante la celebración. En algunas de las imágenes, padre e hija aparecieron juntos en la cabina de la DJ, perteneciente al equipo de Puli Di María.

Las fotos de los 15 de Antonia Macri. Foto: Instagram/mauriciomacri

Además, el expresidente compartió una fotografía en la que se lo vio con un micrófono sobre la tarima, frente a los invitados, en otro de los momentos que formaron parte de la noche.

De esta manera, Macri eligió mostrar públicamente algunos recuerdos del cumpleaños de Antonia, con una publicación centrada en el vínculo entre ambos y la alegría de compartir el festejo en familia.