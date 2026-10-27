Mauricio Macri sorprendió con una selfie junto a Aryna Sabalenka en Abu Dabi: la reacción de un extenista argentino

Mauricio Macri sorprendió con una selfie junto a Aryna Sabalenka en Abu Dabi. Foto: Instagram @mauriciomacri

El expresidente argentino Mauricio Macri sorprendió en las redes sociales al publicar una fotografía junto a Aryna Sabalenka, una de las principales figuras del tenis femenino.

El encuentro se produjo durante el evento UFC 333, celebrado en el Etihad Arena de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos.

La selfie de Mauricio Macri con Aryna Sabalenka que llamó la atención en las redes

Macri asistió a la velada de artes marciales mixtas y aprovechó su coincidencia con la tenista bielorrusa para tomarse una fotografía, que posteriormente compartió con sus seguidores de Instagram.

“¡Viendo la UFC en Etihad Arena en Abu Dhabi! Con Aryna Sabalenka, dos veces número 1 del mundo de tenis femenino”, escribió el exmandatario junto a la imagen.

La publicación tuvo una reacción particular: Juan Ignacio Chela, extenista argentino, apareció entre los comentarios con una breve referencia al programa televisivo que condujo años atrás.

“Tenis Pro”, escribió Chela, en un mensaje que sumó una cuota de humor al inesperado encuentro entre el expresidente y la deportista.

El particular momento que protagonizó Aryna Sabalenka durante la UFC 333

La presencia de Sabalenka no pasó inadvertida durante la jornada. La tenista siguió los combates desde el sector VIP, ubicada cerca de Dana White, presidente de la UFC.

Sin embargo, protagonizó otra situación curiosa cuando su imagen apareció en las pantallas del estadio con su apellido mal escrito. En lugar de Sabalenka, la organización la presentó como “Sabalenko”.

El comentarista Jon Anik también reprodujo el error durante la transmisión. Lejos de mostrarse molesta, la deportista reaccionó entre risas y saludó a las cámaras.

La jornada deportiva tuvo como combate principal el enfrentamiento entre Alexander Volkanovski y Movsar Evloev, que terminó con la victoria por nocaut del australiano. Además, Petr Yan derrotó a Merab Dvalishvili en una pelea que se extendió durante cinco asaltos.

Para Sabalenka, la aparición en Abu Dabi se produjo mientras se prepara para las Finales de la WTA, que se disputarán en noviembre en Indian Wells, Estados Unidos, donde buscará cerrar la temporada con un nuevo título.