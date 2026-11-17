El PRO decidió apoyar a La Libertad Avanza en la suspensión de las PASO

Mauricio Macri reunió a la Mesa Ejecutiva del PRO y resolvió acompañar la suspensión de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que encabeza el partido oficialista; La Libertad Avanza.

La decisión fue tomada tras una reunión vía Zoom de la que formaron parte distintos gobernadores y legisladores del espacio entre los que se hallaron:

Fernando de Andreis, diputado .

Cristian Ritondo, jefe de bloque del PRO en diputados.

Martín Goerling, senador.

Rogelio Frigerio, gobernador de Entre Ríos.

Ignacio Torres, gobernador de Chubut.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.

María Eugenia Vidal.

Soledad Martínez.

Guillermo Montenegro.

La Libertad Avanza encabeza el proyecto de suspensión de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias). Foto: Chequeado

El contexto de la decisión del PRO sobre las PASO

Esta discusión en el partido que supo gobernar la Argentina del 2015 al 2018 se dio horas antes de que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado retome el tratamiento de la reforma electoral a las 15 hs que, entre otros puntos, incluye la suspensión de las PASO.

Elecciones. Foto: REUTERS

Sin embargo, Ritondo había anunciado días atrás: “El sistema de las PASO no hay que tocarlo y menos a tan poco tiempo de una elección”. Y agregó: “Si hay que cambiar la ley de PASO hay que hacerlo con seriedad y consenso, no a la fuerza, porque después lo que se resiente es el sistema”.

¿Qué puntos incluye la reforma electoral?

Derogación de las PASO: el primer punto de la reforma electoral incluye la derogación definitiva de las PASO luego de su suspensión efectiva del 2025. Partidos políticos: al día de hoy existen 45 partidos nacionales registrados y más de 700 partidos provinciales o de distrito y desde el Gobierno creen que son demasiados por lo que buscan poner una vara más alta para permitir su existencia y permanencia. Al día de hoy con un 1,5% de los votos sumado a la presencia en 5 provincias basta, pero esto cambiaría a un 3% y presencia en al menos 10 provincias. Financiamiento de partidos políticos: habilitar aportes de empresas y eliminar aportes extraordinarios estatales que se dan en años electorales. Ficha Limpia: es la inhabilitación para ser candidato de quienes tengan una condena por un delito doloso confirmada en segunda instancia que ya rige en algunos sitios como en la provincia de Santa Fe. Boleta Única Papel: el proyecto cambia su formato e incorpora un casillero en blanco y la opción de votar por lista completa. Debates presidenciales: dejarán de ser obligatorios para la organización de la Cámara Nacional Electoral y regidos por ley con penalidades en caso de incumplimiento. Pasarán a ser voluntarios y negociados entre equipos de campaña.

Los debates presidenciales dejarían de ser obligatorios.

¿Cuál es la negociación actual con los gobernadores?

“Se están haciendo modificaciones permanentes en el diálogo”, comentaron desde LLA al medio TN. Y agregaron el dato acerca de que los mandatarios radicales plantearon su nueva inclusión en las negociaciones con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, a cambio de habilitar su apoyo a la suspensión de las PASO:

Juan Pablo Valdés.

Alfredo Cornejo.

Maximiliano Pullaro.

Carlos Sadir.

Leandro Zdero.

El jefe de Gabinete Diego Santilli. Foto: Hoy Día Córdoba

De este modo, el nuevo mecanismo habilitaría que los mandatarios que no poseen candidato provincial puedan ser parte de la boleta de Javier Milei con sus propios candidatos legislativos.

Además, los gobernadores demandan que la Rosada respete sus territorios y su representación en el Congreso para planificar su estrategia legislativa, por lo que tienen poca fe en que se respeten sus lugares en las listas.

La primera discusión se dará hoy a las 15 horas en la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside Agustín Coto en búsqueda del dictamen de la mayoría: 9 firmas de 19 integrantes, de los cuales sólo 6 son propios. Y el éxito o fracaso de las negociaciones en la Casa Rosada se dará recién el jueves 26, cuando se discuta el proyecto en el recinto.