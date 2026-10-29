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Lula le agradeció a Mauricio Macri por felicitarlo y lanzó una frase sobre la relación con Milei: “Recuerdo con nostalgia...”

El presidente brasileño respondió al saludo del líder del PRO con un mensaje sobre la relación bilateral, mientras la Casa Rosada mantiene su decisión de no felicitarlo.

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Lula da Silva y Mauricio Macri
El presidente de Brasil agradeció el mensaje de Macri tras haber sido reelecto en el balotaje frente a Bolsonaro. Foto: Reuters y @mauriciomacri
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Lula da Silva agradeció a Mauricio Macri por el saludo que le envió tras su reelección y aprovechó el intercambio para recordar una etapa en la que las diferencias entre Argentina y Brasil se resolvían, según sus palabras, de manera “civilizada y republicana”. La publicación del presidente reelecto de Brasil llegó mientras el gobierno de Javier Milei mantiene su decisión de no felicitar oficialmente al mandatario brasileño por su victoria sobre Flávio Bolsonaro en el balotaje del domingo 25 de octubre.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Lula respondió al mensaje que el expresidente argentino había publicado el lunes 26, un día después de los comicios brasileños. “Agradezco al expresidente Mauricio Macri por sus saludos y sus buenos deseos. Comparto plenamente el deseo de una región que trabaje unida por el desarrollo y la prosperidad de nuestros pueblos”, expresó.

Sin embargo, la parte más significativa de la publicación llegó al final, cuando Lula evocó el vínculo diplomático que Argentina y Brasil mantuvieron durante otras administraciones. “Recuerdo con nostalgia los tiempos en que las diferencias circunstanciales entre nuestros países se discutían y se resolvían de manera civilizada y republicana”, consideró.

Aunque no mencionó directamente a Milei, sus palabras se conocieron en medio de las diferencias políticas entre ambos presidentes y de la ausencia de una felicitación oficial de la Casa Rosada.

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Patricia Bullrich y Lula da Silva

Qué había escrito Mauricio Macri y por qué el PRO felicitó a Lula

El lunes 26 de octubre, Macri había publicado un mensaje en el que reconoció el triunfo electoral del dirigente del Partido de los Trabajadores. “Quiero saludar al pueblo brasileño y felicitar a Lula da Silva en su cuarto triunfo electoral. Que su nuevo mandato traiga prosperidad y crecimiento para su país y también la región”, señaló.

El PRO también difundió un comunicado institucional en el que destacó que el resultado electoral representaba una oportunidad para fortalecer la relación entre Argentina y Brasil. En ese documento, el PRO sostuvo que el vínculo bilateral constituye un “pilar fundamental” y manifestó su intención de promover el diálogo y la cooperación entre ambos países.

El intercambio cobró relevancia por los antecedentes de la relación entre Macri y Lula, quienes mantuvieron diferencias políticas durante sus respectivas trayectorias. Pese a esos desacuerdos, ambos coincidieron ahora en expresar públicamente la importancia de la cooperación regional.

Lula en su residencia en Brasilia.
Lula en su residencia en Brasilia. Foto: REUTERS

Por qué Milei no felicitó a Lula y cómo sigue la relación entre Argentina y Brasil

Mientras Macri y otros dirigentes argentinos reconocieron la victoria de Lula, el Gobierno nacional decidió no enviar un saludo oficial al presidente brasileño.

El martes 27 de octubre, el vocero presidencial Adrián Ravier explicó la postura de la Casa Rosada en su habitual conferencia de prensa y recordó que Lula tampoco había felicitado a Milei cuando ganó las elecciones argentinas de 2023: “Cuando Javier Milei fue electo en 2023, no hubo ningún gesto del presidente de Brasil”.

Presidentes de Argentina y Brasil.
Javier Milei y Lula da Silva. Foto: REUTERS

La relación bilateral también quedó atravesada por el viaje de Flávio Bolsonaro a Estados Unidos a través de Argentina después de perder las elecciones brasileñas. Según informó TN, fuentes diplomáticas consideran que el episodio podría generar nuevos cuestionamientos entre ambos gobiernos, aunque hasta el momento no se había confirmado una respuesta formal de Brasil.

Por otra parte, funcionarios argentinos ratificaron que las diferencias políticas no modificarán la intención de mantener los intercambios comerciales con Brasil, uno de los principales socios económicos del país.

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