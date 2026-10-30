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El Gobierno le respondió a Mauricio Macri y expuso qué impide cerrar un acuerdo electoral entre La Libertad Avanza y el PRO para 2027

Desde la Casa Rosada apuntaron a las diferencias entre el expresidente y Jorge Macri. Las negociaciones con La Libertad Avanza siguen abiertas para 2027.

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Javier Milei y Mauricio Macri.
Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA
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El gobierno de Javier Milei le respondió a Mauricio Macri y atribuyó a las diferencias internas del PRO la falta de avances en las negociaciones para alcanzar un acuerdo electoral con La Libertad Avanza de cara a 2027. Desde la Casa Rosada, señalaron que las disputas entre el expresidente y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri dificultan las conversaciones, aunque mantienen abierta la posibilidad de conformar una alianza.

La reacción del oficialismo llegó después de que Mauricio Macri asegurara que “no se avanzó nada” en las conversaciones con La Libertad Avanza. El expresidente realizó esa declaración durante un evento de la Fundación Hacemos, organizado por María Eugenia Vidal en el Hipódromo de Palermo.

Javier Milei y Mauricio Macri. Foto: NA
Javier Milei y Mauricio Macri Foto: Noticias Argentinas

Desde el Ejecutivo rechazaron que el estancamiento sea responsabilidad exclusiva del Gobierno y apuntaron contra las diferencias entre los principales referentes del PRO. “No se va a hacer nada si no tenés con quién negociar”, expresaron fuentes de la Casa Rosada a TN.

Según la evaluación del oficialismo, el PRO debe resolver primero sus diferencias internas para avanzar hacia un entendimiento que permita competir conjuntamente en las elecciones de 2027.

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Qué negocian La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones de 2027

Pese a las diferencias, el Gobierno mantiene abiertas las conversaciones y busca garantizar el respaldo de Mauricio Macri a una eventual reelección de Javier Milei.

Uno de los principales puntos de discusión es la provincia de Buenos Aires, donde el oficialismo estaría dispuesto a respetar las intendencias que actualmente administra el PRO. La intención es evitar una fragmentación electoral y trabajar en una candidatura competitiva para la gobernación.

En la Ciudad de Buenos Aires, también permanece abierta la posibilidad de conformar una fórmula conjunta. Entre las alternativas mencionadas, aparece la legisladora libertaria Pilar Ramírez como eventual compañera de fórmula de Jorge Macri, aunque todavía no existe una definición oficial.

Quiénes participan de las negociaciones y qué falta definir

Las conversaciones nacionales involucran al jefe de Gabinete, Diego Santilli; a Martín Menem; y a Eduardo “Lule” Menem por La Libertad Avanza. En representación del PRO, participan Cristian Ritondo y Fernando de Andreis.

Los encuentros permitieron mantener canales de diálogo y coordinar posiciones legislativas, pero todavía no se alcanzó un entendimiento formal sobre candidaturas y distribución de espacios políticos.

Javier Milei con Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Foto: NA.
Foto de una reunión entre Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich Foto: Noticias Argentinas

Otro asunto pendiente es la eventual suspensión de las PASO nacionales de 2027, una iniciativa impulsada por el Gobierno que requiere respaldo en el Congreso y cuya aprobación todavía está pendiente.

Por ahora, el oficialismo condiciona nuevos avances a que el PRO defina una estrategia común. La alianza electoral continúa en negociación y no hay un acuerdo cerrado sobre cómo competirán ambas fuerzas en los principales distritos del país.

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