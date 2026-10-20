Detuvieron al streamer Chaipa7 por violencia de género. Foto: Instagram/chaipa7x

El streamer uruguayo Santiago Quintana De León, conocido en redes sociales como Chaipa7, fue detenido en Villa La Ñata, partido bonaerense de Tigre, acusado de agredir físicamente a su pareja en un episodio de violencia de género. La discusión habría quedado registrada durante una transmisión en vivo.

El hecho ocurrió días atrás en el lote 78 del barrio privado Barrancas del Lago, en Nordelta, luego de que Lara Magalí Rapallo, de 20 años, denunciara al 911 que había sido golpeada por su pareja.

Detuvieron al streamer Chaipa7 por violencia de género.

Al llegar al lugar, personal de la patrulla municipal de Tigre entrevistó a la mujer, quien relató que había mantenido una discusión con Quintana y que, posteriormente, él la habría atacado con golpes de puño y patadas dentro de la vivienda.

Una ambulancia privada asistió a la denunciante y los médicos constataron que presentaba una lesión visible en el pómulo izquierdo. Por su parte, el streamer, cuyo usuario en redes es “Chaipa7” y cuenta con 72.600 seguidores, tenía una marca compatible con un arañazo.

Tras constatar las lesiones, se dispuso la detención del acusado y el traslado de la joven a una dependencia policial, donde se activó el protocolo correspondiente para casos de violencia de género.

Detuvieron al streamer Chaipa7. Foto: Policía

La causa quedó a cargo del fiscal Julio Petrucci, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Tigre, quien ordenó la detención de Quintana por el delito de lesiones agravadas.

Como parte de la investigación, se incorporó al expediente un video que comenzó a circular en las redes sociales. Las imágenes muestran una discusión entre ambos dentro de un auto mientras circulaban por una avenida de Vicente López.

Quién es Chaipa7, el streamer uruguayo detenido tras una denuncia por violencia de género

Santiago De León Quintana, conocido en internet como Chaipa7, es un creador de contenido uruguayo que desarrolla su actividad principalmente en Kick, una plataforma de transmisiones en directo.

Su canal supera los 72.000 seguidores y está dedicado a contenidos relacionados con videojuegos, casinos online y transmisiones IRL (In Real Life), un formato en el que los creadores comparten situaciones de su vida cotidiana.

Detuvieron al streamer Chaipa7. Foto: Instagram/chaipa7x

Según las estadísticas de Streams Charts, durante los últimos 30 días registró un promedio de aproximadamente 1.147 espectadores simultáneos y acumuló más de 26 horas de transmisiones. Su récord histórico en la plataforma fue de 11.421 espectadores simultáneos, alcanzado el 11 de septiembre de 2024.

Entre sus emisiones recientes figuran transmisiones de juegos de casino y contenidos de la categoría IRL. Su última actividad registrada antes de conocerse la denuncia corresponde al 15 de octubre.