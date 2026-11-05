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Rodrigo De Paul compartió un video sobre el ataque a mujeres trans en Palermo tras la brutal agresión

El futbolista utilizó sus historias de Instagram para visibilizar la violencia de género y una reflexión sobre las masculinidades.

Redacción 26 Deportes
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Rodrigo De Paul compartió dos videos sobre femicidios y el ataque a mujeres trans en Palermo
El futbolista compartió dos videos sobre femicidios y el ataque a mujeres trans en Palermo. Foto: Getty Images North America
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Rodrigo De Paul compartió dos videos en sus historias de Instagram relacionados con la violencia de género en Argentina. En el primero, una columna de Radio El Observador abordaba el dato de que octubre fue el mes con más femicidios desde 2008, según un relevamiento de La Casa del Encuentro. En el segundo, el creador de contenido Miguel Ángel Fortunato reflexionaba sobre el papel de las masculinidades después del ataque contra mujeres trans en los Bosques de Palermo.

El gesto del futbolista campeón del mundo con la Selección Argentina llamó la atención por tratarse de un jugador de reconocimiento internacional que decidió compartir contenidos sobre dos problemas sociales en un contexto donde no muchos lo hacen. De Paul no escribió ningún mensaje propio: únicamente difundió ambas publicaciones.

Rodrigo De Paul compartió un video sobre el ataque a mujeres trans en Palermo tras la brutal agresión
Rodrigo De Paul compartió un video sobre el ataque a mujeres trans en Palermo tras la brutal agresión

Octubre de 2026 registró 43 femicidios, la mayor cifra desde 2008

El primer video difundido por De Paul hacía referencia a un informe del Observatorio de Femicidios en Argentina Adriana Marisel Zambrano, perteneciente a la asociación civil La Casa del Encuentro. Según ese relevamiento, durante octubre se registraron 43 víctimas fatales por violencia de género, la cifra mensual más alta desde que la organización comenzó a elaborar sus informes, en 2008.

Entre enero y octubre, el observatorio contabilizó 240 víctimas fatales, incluidos femicidios, transfemicidios y femicidios vinculados. Además, señaló que 282 hijos e hijas quedaron sin sus madres durante ese período.

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Otro informe, elaborado por MuMaLá, identificó 36 casos durante octubre y 239 en los primeros diez meses del año hasta el día 30. Las diferencias responden a metodologías y períodos de relevamiento que deben distinguirse al presentar las cifras.

Rodrigo De Paul historia de ig sobre femicidio y ataque a mujeres trans en palermo
El futbolista se hizo eco del dato de que octubre fue el mes con más femicidios desde 2008 Foto: Captura

El ataque a mujeres trans en Palermo que motivó la reflexión sobre las masculinidades

El segundo video estuvo relacionado con la agresión sufrida por varias mujeres trans durante la madrugada del lunes 2 de noviembre en los Bosques de Palermo. Según las imágenes difundidas en redes sociales, un grupo numeroso de jóvenes persiguió, golpeó y hostigó a las víctimas utilizando palos, conos de tránsito y otros objetos. Las grabaciones también registraron burlas e insultos transfóbicos.

La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 13 de la Ciudad, encabezada por Andrea Scanga, inició una investigación de oficio. Entre las primeras medidas solicitó registros fílmicos e información de testigos para identificar a los responsables y la causa investiga posibles lesiones agravadas por odio a la identidad de género.

En ese marco, la publicación de Fortunato puso sobre la mesa la discusión acerca del comportamiento de los varones frente a situaciones de violencia y discriminación.

De Paul decidió darle difusión desde su cuenta personal sin incorporar un posicionamiento escrito. Sus dos historias quedaron vinculadas por una misma problemática: la violencia de género y las agresiones contra personas por su identidad

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