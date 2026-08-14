“Ella sabe, 100%, que no le pegué”: Luis Cavanagh habló por primera vez sobre la denuncia de Romina Gaetani

Romina Gaetani y su ex pareja, acusado de violencia de género Foto: Redes Sociales

Tras conocerse la declaración indagatoria de Luis Cavanagh en el marco de la denuncia por violencia de género presentada por Romina Gaetani, el empresario decidió romper el silencio y habló en LAM sobre el episodio que derivó en la denuncia.

Frente a Ángel de Brito y las panelistas del programa, Cavanagh negó haber ejercido violencia física contra la actriz y sostuvo que actuó en legítima defensa durante una discusión ocurrida en su casa de Tortuguitas. Según su relato, Gaetani habría intentado golpearlo en el abdomen, una zona que tenía afectada tras una cirugía.

Romina Gaetani y su ex pareja, acusado de violencia de género Foto: Redes Sociales

“Yo no soy de estar expuesto a ningún lado. Me estoy exponiendo ahora porque no doy más. No doy más. Es verdad que no doy más”, expresó el empresario al explicar por qué decidió hacer pública su versión.

Cavanagh también contó cómo vivió el momento de su indagatoria y manifestó su desconcierto frente a la acusación. “En la indagatoria dije: ‘¿Qué hago acá? Si no hice nada. ¿Por qué estoy acá?’”, relató. En ese sentido, insistió en que nunca golpeó a su expareja y aseguró que ella conoce lo que ocurrió. “Ella sabe, 100% que no le pegué. Lo sabe”, afirmó.

Qué dijo Luis Cavanagh sobre la denuncia

Durante la entrevista, el empresario cuestionó la actitud que, según su interpretación, tuvo Gaetani después del conflicto. “No me podés hacer esto porque te quedaste enojada o porque no me pudiste pegar. No podés. Es muy malo”, sostuvo.

Además, manifestó su deseo de que el conflicto judicial termine y ambos puedan dejar atrás lo ocurrido. “Me gustaría que termine, que diga: ‘Perdón, me equivoqué’. Me encantaría que lo pudiera decir”, expresó.

Luis Cavanagh, ex de Romina Gaetani. Foto: LAM

Cavanagh y Gaetani actualmente no mantienen contacto debido a la gravedad de la denuncia presentada por la actriz en diciembre del año pasado. “Que termine de una vez por todas porque nos está haciendo mucho mal. A ella me imagino que también, no tengo ni idea porque no tengo contacto. A mi familia le hizo mucho mal todo esto”, aseguró.

Finalmente, el empresario volvió a pedir que la situación llegue a su fin y concluyó: “Entonces, nada, que tome conciencia y diga: ‘Bueno, listo, terminemos con esto’”.