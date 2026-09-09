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Un hombre atacó con una piedra a una mujer en una sala de espera de Córdoba: fue detenido por odio a la identidad de género

El objeto que el agresor le tiró a la damnificada le provocó lesiones en el abdomen. Tras el trabajo de la Fiscalía, se pudo llevar adelante la detención del atacante.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Agresión a una mujer en una sala de espera de Córdoba.
Agresión a una mujer en una sala de espera de Córdoba. Foto: Captura de video.
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Un hombre atacó e insultó a una mujer en una sala de espera con un objeto contundente en Córdoba y fue detenido por odio a la identidad de género

La brutal agresión ocurrió el pasado 3 de septiembre en el interior de un centro asistencial de Río Tercero cuando la víctima se encontraba en la sala de espera y de un momento a otro fue agredida por un hombre, de 65 años, quien le arrojó un objeto que le impactó en el abdomen.

Agresión a una mujer en una sala de espera de Córdoba.

Acto seguido, ya en la vía pública, el imputado habría proferido reiteradamente expresiones discriminatorias dirigidas contra la damnificada en razón de su identidad de género, destaca el parte del Ministerio Público Fiscal provincial.

Se supo que la agresión le causó a la mujer lesiones que, conforme el certificado médico homologado por la médica policial, demandaron tres días de curación e inhabilitación laboral.

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Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero.
Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero. Foto: NA

Ante la denuncia radicada, se dio inicio a una investigación por parte de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple 2 de Río Tercero, a cargo de Nicolás Torres, quien realizó diversas medidas de pruebas.

Con la declaración de la damnificada, el testimonio de una testigo presencial, la constatación practicada por personal de la Patrulla Preventiva que acudió al lugar, el certificado médico homologado y los registros fílmicos de tres cámaras de seguridad del establecimiento, se logró identificar al imputado.

En las últimas horas, se efectivizó la detención del sujeto, imputado como presunto autor del delito de lesiones leves calificadas por el odio a la identidad de género de la víctima.

CórdobaViolencia de géneroImputado
Matias Greisert
Matias Greisert

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