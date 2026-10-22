Del Indio Solari a Messi y Boca Juniors: las insólitas banderas barriales de las fans de BTS que sorprendieron hasta a los metaleros

Las fans de BTS sorprendieron con originales banderas que combinaron referencias al rock nacional, el fútbol argentino y sus barrios de origen. Foto: X (Twitter) | Edición de Canal26.com.

El grupo musical coreano BTS hizo historia este miércoles 21 de octubre con su primer recital en Argentina, pero sus fanáticas también se robaron parte de la atención. En las horas posteriores al show en el Estadio Único de La Plata, las banderas creadas por ARMY se volvieron virales en X (antes Twitter) por sus originales referencias a la cultura popular argentina.

Desde guiños al rock nacional hasta menciones a los barrios del Conurbano bonaerense, las seguidoras de RM, Jin, SUGA, j-hope, Jimin, V y Jung Kook demostraron que la pasión por el k-pop también puede convivir con las tradiciones más argentinas.

Las banderas de las fans de BTS causaron furor por sus guiños a la cultura argentina y despertaron elogios incluso entre los seguidores del rock y el heavy metal. Foto: X (antes Twitter).

Las imágenes despertaron comentarios y elogios que trascendieron el fandom de BTS y, según las reacciones que circularon en redes, llegaron incluso a los seguidores del heavy metal, acostumbrados a la tradición de llevar banderas a los recitales.

Los fans de Iron Maiden cruzándose a los fans de BTS en Buenos Aires (los de BTS son los de la izquierda) https://t.co/dby71c1vn9 — PilA (@PilA1932) October 20, 2026

Las mejores banderas de BTS en Argentina que se hicieron virales

Una de las particularidades de las banderas fue la combinación de elementos de la cultura argentina con imágenes y frases dedicadas a los siete integrantes del grupo surcoreano.

Entre los diseños aparecieron referencias al fútbol, Lionel Messi, Boca, River, el fernet y distintos memes. Sin embargo, las creaciones inspiradas en el rock nacional y las localidades de origen de las fanáticas también ocuparon un lugar destacado.

Banderas hechas por las fanáticas de BTS. Foto: X (antes Twitter).

Las banderas de ARMY recuperaron una costumbre muy arraigada en los recitales argentinos: llevar un mensaje que identifique al fanático, su barrio o su grupo de amigos.

Del rock nacional al k-pop: las banderas de BTS que se hicieron virales en las redes

La conexión entre las fanáticas de BTS y la cultura del recital argentino fue uno de los aspectos más comentados del fenómeno.

Las banderas con referencias al rock nacional llamaron especialmente la atención porque recuperan una estética asociada a los recitales de bandas argentinas, donde los trapos personalizados forman parte de la identidad del público.

Banderas hechas por las fanáticas de BTS. Foto: X (antes Twitter).

La creatividad de ARMY también generó un inesperado punto de encuentro entre comunidades musicales que, a primera vista, parecen muy diferentes: el k-pop y el rock pesado.

De Monte Chingolo hasta Mendoza: las banderas de BTS brillaron con la identidad de barrio

Otra de las tendencias que se destacó fue la aparición de banderas con nombres de localidades argentinas. Entre las creaciones difundidas antes del primer recital aparecieron diseños de Monte Chingolo, Lanús y Banfield, que combinaron fotografías de BTS con referencias a los lugares de origen de sus seguidoras.

Banderas hechas por las fanáticas de BTS. Foto: X (antes Twitter).

Banderas hechas por las fanáticas de BTS. Foto: X (antes Twitter).

Banderas hechas por las fanáticas de BTS. Foto: X (antes Twitter).

Esta costumbre, habitual entre los fanáticos del rock y el fútbol argentino, adquirió una nueva dimensión con la llegada del grupo surcoreano al país. Así, las ARMY llevaron su identidad barrial a uno de los acontecimientos musicales más importantes del año.

Los mejores “trapos” dedicados a BTS

Banderas hechas por las fanáticas de BTS. Foto: X (antes Twitter).

Banderas hechas por las fanáticas de BTS. Foto: X (antes Twitter).

Banderas hechas por las fanáticas de BTS. Foto: X (antes Twitter).

Banderas hechas por las fanáticas de BTS. Foto: X (antes Twitter).

Banderas hechas por las fanáticas de BTS. Foto: X (antes Twitter).

Banderas hechas por las fanáticas de BTS. Foto: X (antes Twitter).

BTS en Argentina: cuándo son los próximos recitales en La Plata

Después de su debut del miércoles 21 de octubre, BTS continuará su paso por Argentina con otros dos conciertos en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata.

Las próximas presentaciones están programadas para el viernes 23 y el sábado 24 de octubre, a las 20 horas, como parte de la gira mundial ARIRANG.

Con las tres fechas agotadas, se espera que miles de fanáticos vuelvan a reunirse para disfrutar del espectáculo y compartir las creaciones que prepararon especialmente para recibir al grupo.

Mientras tanto, las banderas de ARMY ya dejaron su propia marca en las redes sociales y demostraron que la cultura de los recitales argentinos también encontró su lugar en el universo del k-pop.