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BTS se bajó de los Premios Grammy 2027: por qué decidió no postular su música y qué hay detrás de la polémica

El grupo surcoreano más famoso del k-pop anunció que no enviará sus canciones para competir en los premios Grammy del próximo año. La decisión llegó luego de la creación de una nueva categoría para música pop asiática que generó opiniones divididas entre artistas y fanáticos.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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BTS anunció que no postulará su música a los premios Grammy 2027 y explicó que desea que sus canciones sean valoradas "por lo que son".
BTS anunció que no postulará su música a los premios Grammy 2027 y explicó que desea que sus canciones sean valoradas "por lo que son". Foto: X / popbase - billboard.
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La reconocida banda BTS sorprendió a la industria musical al anunciar que no participará en la edición 2027 de los premios Grammy. El grupo surcoreano decidió no presentar su música para ser considerada por la Academia de Grabación, pese a que su último trabajo era señalado como uno de los posibles candidatos a recibir nominaciones.

La decisión fue comunicada por los siete integrantes de la banda —RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook— a través de sus cuentas oficiales en redes sociales, donde compartieron el mismo mensaje dirigido a sus seguidores.

El anuncio fue publicado de manera simultánea por los siete integrantes de BTS en sus cuentas personales de Instagram. Foto: X / btsdaily77.

Decidimos no participar en los premios Grammy este año. Espero que la música pueda ser escuchada y amada por lo que es, en lugar de ser dividida por región o idioma. El mensaje generó repercusión porque llegó poco después de que los Grammy anunciaran una nueva categoría dedicada al pop asiático, una modificación que abrió un debate sobre la forma en la que la industria musical reconoce a los artistas internacionales.

BTS le dijo “no” a los Grammy 2027: la razón por la que decidió no competir pese a ser favorito

La decisión del grupo parece estar relacionada con la incorporación de la categoría Mejor Interpretación de Música Pop Asiática (Best Asian Pop Music Performance), que debutará en los Grammy 2027.

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Según las nuevas reglas de la Academia de Grabación, esta categoría reconocerá trabajos de pop asiático, incluyendo géneros como K-pop, J-pop y C-pop, siempre que tengan un “uso significativo” de uno o más idiomas asiáticos.

Premios Grammy
La medida llega después de que los Grammy incorporaran una nueva categoría para reconocer la música pop asiática, una decisión que generó debate entre los fanáticos del k-pop.

Ese requisito habría dejado fuera a varias canciones recientes de BTS de esa competencia específica, ya que gran parte de su producción más reciente incluye letras en inglés. En ese contexto, las palabras utilizadas por los integrantes del grupo, especialmente la referencia a que la música no debería dividirse por “región o idioma”, fueron interpretadas como una crítica a la forma de categorización de los premios.

El álbum “Arirang” de BTS y las expectativas para los Grammy 2027

La decisión llamó especialmente la atención porque “Arirang”, el último álbum de BTS, era considerado uno de los trabajos con mayores posibilidades de obtener reconocimiento en la próxima temporada de premios.

El disco marcó el regreso musical del grupo tras la pausa que tuvieron sus integrantes para cumplir con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur. Además, consolidó nuevamente el impacto internacional de la banda, que durante los últimos años se convirtió en uno de los principales fenómenos globales de la música.

El grupo surcoreano era uno de los favoritos para obtener nominaciones con su último álbum "Arirang", pero decidió no participar en la próxima edición de los premios. Foto: REUTERS

Sin embargo, la nueva estructura de categorías de los Grammy abrió un debate sobre si este tipo de reconocimientos ayudan a visibilizar a los artistas asiáticos o si terminan separándolos o “segmentándolos” de las principales categorías generales.

La nueva categoría de música pop asiática de los Grammy generó un fuerte debate en redes

La creación de la categoría de Mejor Interpretación de Música Pop Asiática fue presentada por la Academia de Grabación como una forma de reconocer el crecimiento de la música asiática a nivel mundial. Además de K-pop, contempla otros estilos como J-pop y C-pop.

Sin embargo, la medida generó diversas opiniones y puntos de vista. Mientras algunos fanáticos celebraron que finalmente existiera un espacio específico para artistas asiáticos, otros cuestionaron que pudiera convertirse en una forma de limitar la presencia de estos músicos dentro de categorías más importantes.

La discusión tomó fuerza especialmente dentro de las comunidades de seguidores del k-pop, donde algunos usuarios señalaron que artistas con éxito global podrían quedar asociados únicamente a una categoría regional en lugar de competir en igualdad de condiciones con otros géneros.

BTS cuestionó que la música sea dividida por "región o idioma", una frase que muchos interpretaron como una crítica a las nuevas reglas de los Grammy. Foto: UHD Wallpaper.

BTS y su relación con los premios Grammy

A pesar de ser una de las bandas más influyentes del mundo, BTS todavía no consiguió ganar un Grammy. El grupo fue nominado en varias oportunidades y marcó un antes y un después al convertirse en uno de los primeros artistas de k-pop en alcanzar reconocimiento dentro de las principales categorías de la ceremonia.

Su decisión de no competir en 2027 representa un nuevo capítulo en la relación entre BTS y los premios más importantes de la industria musical estadounidense.

El comunicado del grupo terminó con un mensaje para sus millones de seguidores alrededor del mundo: “Gracias a ARMY y a todos los que siempre están con nosotros”.

BTSPremios GrammyK-popMúsica
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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