K-Pop con entrada gratis en CABA: cuándo y dónde será el concurso que reúne a fans de todo el país

Concurso KPop. Foto: Centro Cultural Coreano

¿Qué tienen en común BTS, Soledad Silveyra y Angela Torres? Más allá de que todos son artistas, también tuvieron algo que ver con el universo de la música de Corea del Sur. En la Argentina, hace 17 años que se hace el Concurso K-Pop en Buenos Aires, nucleando a bailarines y cantantes de todo el país, del cual fueron jurado las dos actrices argentinas. Ahora, una nueva edición está llegando a la Ciudad de Buenos Aires con entrada gratis.

¿En qué consiste? Se trata de un certamen de canto y baile donde solistas y grupos recrean canciones de artistas surcoreanos, en este caso exclusivamente para argentinos o residentes en el país mayores de 18 años.

Organizado por el Centro Cultural Coreano, entidad dedicada de difundir en el mundo las bondades del país, tuvo una inscripción abierta que determinó ya quiénes participarán de la competencia, que se hará 8 y 9 de agosto en la Usina del Arte con entrada libre y gratuita.

Cómo será el Concurso K-Pop en Buenos Aires

BTS, al igual que Stray Kids -que pronto llegarán a nuestro país para brindar sus conciertos-, son protagonistas de esa oleada coreana que cada vez tiene más seguidores en todo el mundo, y en especial en Argentina.

En este contexto, el Concurso K-Pop será un fin de semana de coreografías, música y energía, reflejando el alto impacto de la ola coreana en el país. Con una invitación abierta a toda la comunidad -fandoms, curiosos y amantes de la cultura coreana- con experiencias interactivas y talleres, con propuestas que conectan con la escena artística de Corea del Sur.

Concurso KPop. Foto: Centro Cultural Coreano

La competencia principal se desarrollará el sábado a las 16:00hs, cuando 11 grupos y solistas suban sucesivamente al escenario para buscar el primer puesto. En total, 40 participantes de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y San Juan demostrarán su talento en las categorías de baile y canto frente a un jurado especializado.

Este año el miembro más rutilante es el reconocido coreógrafo coreano Back Kooyoung que viaja especialmente para evaluar a los participantes. Su trayectoria incluye colaboraciones con destacados artistas del género como EXO, The Boyz, TVXQ! y KAI. Su presencia será uno de los grandes atractivos de esta 17.ª edición y ofrecerá a los competidores la oportunidad de ser evaluados por una figura de referencia de la industria musical coreana.

El show será conducido por los influencers Luquiño y Arin Kim, y contará como jurados también a la coreógrafa Yami Arias, y la periodista Ornella Saitta. Ellos consagrarán a dos grupos de baile y uno de canto como ganadores. Tiempo atrás, el premio consistía en viajar a Seúl para participar en octubre del gran Concurso en la casa del K-Pop, pero en los últimos años los triunfadores reciben una recompensa monetaria.

Actividades gratuitas durante el Concurso K-Pop en Buenos Aires

Además, el sábado desde las 14:00hs, el público podrá recorrer los diferentes espacios de La Usina que contarán con stands temáticos, exhibiciones y actividades para todas las edades. Entre los imperdibles se destaca el taller “Mi color, mi remera en hangeul”, en el cual podrán crear su propia remera personalizada con caracteres del alfabeto coreano, utilizando los tonos y diseños que prefieran (sábado y domingo a las 15 y 17).

Concurso KPop. Foto: Centro Cultural Coreano

También se realizará un taller de creación de chorong -faroles decorativos hechos con papel hanji- y otro para confeccionar norigé -delicados accesorios típicos del hanbok, la vestimenta tradicional de Corea-. Estas actividades se llevarán a cabo el sábado y domingo a las 16 y 18, respectivamente.

La celebración continuará el domingo 9 con más actividades. A las 14, los reflectores estarán puestos sobre Back Kooyoung (foto abajo), referente absoluto del K-Pop a nivel mundial, quien brindará un workshop para aficionados a partir de los 15 años.

Durante ambos días, distintos stands ofrecerán propuestas lúdicas, educativas y participativas: desde juegos sobre k-dramas, puestos de gastronomía coreana, k-beauty, literatura, idioma y turismo. Las entradas -para cualquiera de las jornadas- se reservan desde las redes sociales de la Usina del Arte (Agustín Caffarena 1, CABA).

Inmersión en la cultura coreana

Para los que deseen profundizar en esta cultura tan diferente de la argentina, pueden acercarse a la sede del Centro Cultural Coreano en Buenos Aires, ubicado en Maipú 972. En el hermoso Palacio Benchich se realizan actividades, hay exhibiciones, así como se dan cursos gratuitos de coreano.

Abrió sus puertas en 2006 con el objetivo de promover y difundir su cultura coreana en el país. Desde entonces propone fortalecer los lazos de amistad y el diálogo entre Corea y la Argentina por medio de la difusión de actividades artísticas y expresiones culturales modernas y tradicionales. Las actividades programadas en su sede porteña (desde 2018 en la actual) hacen especial foco en K-Pop, K-Culture y K-Arts.

Concurso KPop. Foto: Centro Cultural Coreano

En su apuesta por el intercambio cultural, el Centro presenta exposiciones permanentes de Hansik (gastronomía), Hanbok (indumentaria), Hanok (arquitectura), Hangul (alfabeto) y Hallyu (ola coreana), así como muestras temporales vinculadas a las artes visuales, la literatura y el patrimonio cultural material e inmaterial. Además de encontrar información general sobre la cultura coreana, los visitantes pueden realizar cursos de k-pop, hansik, danzas tradicionales e idioma coreano, asistir a charlas sobre diversas temáticas y concurrir a los populares ciclos de cine (también gratis).