Vivió en Inglaterra y volvió a Argentina para grabar “Margarita”: Franco Yan, el nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich que sigue los pasos de la familia

Franco Yan en Margarita, el spin off de Floricienta.

Franco Yan nació en una reconocida familia del mundo del espectáculo: es el hijo mayor de Romina Yan, y nieto de Cris Morena y Gustavo Yankelevich. En el último tiempo quedó en el ojo de la tormenta luego de que su hermano, Valentín, contara la difícil infancia que vivieron estando a cargo de su padre luego de la muerte de su mamá.

Sin embargo, detrás de esa historia hay un joven de 26 años que demuestra su fortaleza y que nunca hay que bajar los brazos: hoy está cumpliendo su sueño como actor y es uno de los co-protagonistas de Margarita, la secuela de Floricienta.

A los 18 años Franco armó sus valijas y se mudó a Inglaterra para estudiar teatro clásico, canto y baile, lo que significó un gran cambio en su día a día. En una entrevista que dio hace unos meses a Infobae confesó que “no tenía idea” de quién era. “Fui como uno más. Y fue maravilloso”, aseguró.

Los hermanos Franco, Valentín y Azul Yankelevich. Foto: Instagram: Valentín Yan

El joven aseguró que tener la misma pasión que su mamá “no tiene precio”. “Creo que estaría contenta de verme haciendo lo que me gusta”, consideró el mayor de los hijos de Romina Yan.

En 2023, después de un poco más de cuatro años viviendo en el exterior y su participación en la versión española de Los puentes de Madison, el actor regresó a la Argentina para ponerse en la piel de “Fach”, el personaje de Margarita que, al principio, fue presentado solo como un hacker, pero en realidad era alguien muy importante para el desarrollo de la historia: se trataba de uno de los hermanos perdidos de la protagonista.

Además de estar frente a cámara, a Franco le gusta estar detrás: comenzó a escribir y producir sus propias historias. Tal es así que filmó su propio cortometraje de manera independiente.

Cómo fue trabajar con su abuela, Cris Morena

Para Franco estar en Margarita no significó trabajar con su abuela porque dentro del set ella era Cris Morena. “Marcamos la diferencia desde el día uno”, había dicho el actor en una entrevista con LA NACION.

Franco contó que le pidió a Cris Morena que tuviera el mismo trato que con los demás actores. “Tengo muy separado lo que es mi abuela en la intimidad y en lo laboral. Siempre voy a ser su nieto, pero también espero no siempre trabajar con ella”, expresó e hizo hincapié en que quiere armar su camino por sí mismo y no ser reconocido por ser “el nieto de”.

Cris Morena junto a sus nietos Franco y Valentín. Foto: Instagram: Cris Morena

La difícil infancia de Franco Yan tras la muerte de su mamá

En más de una oportunidad, el joven contó que sufrió bullying en el colegio y dijo que nunca llegó a estar cómodo en el centro educativo. Esta situación lo hizo más fuerte y, según él, el día que falleció Romina todo cambió. “Ya no iba a tener a mi mamá, el resto no me importaba nada. Crecí de golpe y me refugié en el arte”, confesó.

En las últimas semanas Franco y sus hermanos fueron noticia en todos los medios del país luego de que Valentín, el hijo del medio de Romina Yan, contara que en su niñez sufrió violencia física y psicológica por parte de su padre, Darío Giordano.

En una entrevista concedida a Infobae, Valentín dijo que las agresiones comenzaron cuando tenía entre nueve y diez años y que también afectaron a su hermano Franco.

En este contexto, Gustavo Yankelevich, abuelo de los chicos, tuvo un rol fundamental: fue la primera persona que los escuchó y a partir de ahí comenzó un largo proceso judicial que concluyó con la tenencia definitiva de los hermanos para el padre de Romina.