Cris Morena habló a corazón abierto sobre la muerte de su nieta Mila Yankelevich: “Está presente permanentemente”

La productora estuvo en Olga donde reflexionó sobre la tragedia familiar y reveló cómo su hijo está transitando el doloroso momento.

Cris Morena con su nieta Mila. Foto: Cris Morena Day

A meses de la muerte de la nieta de 7 años de Cris Morena y Gustavo Yankelevich, Mila, la empresaria habló por primera vez sobre lo que sucedió.

En una entrevista con Sería increíble por Olga, Cris habló sobre cómo impactó el fallecimiento de la niña en la familia y además recordó a su hija Romina Yan.

Qué dijo Cris Morena sobre la muerte de su nieta Mila

Si bien había realizado algunas declaraciones, hasta el momento no había profundizado en el tema. En diálogo con Nati Jota, la productora dijo que lo que están transitando y sufriendo su hijo Tomás, su nuera Sofía y su nieto Inti “es un recorrido complicadísimo”.

Cris Morena en OLGA.

“Me importa mucho el cuidado de ellos; que estén juntos, apoyándose. Tuve una experiencia muy similar e igual a la de mi hijo. Mila está. Yo hablo de la presencia y de la ausencia, está presente permanentemente con nosotros”, remarcó la empresaria.

En ese sentido, la creadora de Casi Ángeles remarcó que esa presencia “a veces es dolorosa, a veces una sonrisa”, e hizo una comparación con lo que pasó con su hija Romina, quien también falleció.

“A veces es lo que hablé de Romina, que se me aparecía de una manera extraña. Para mí ella me mandaba señales. Lo mismo le está pasando un poco a Tomás y Sofía con Mila. Están muy juntos y a mí me importa muchísimo el dolor de ellos”, expresó.

Mila Yankelevich murió a sus 7 años. Foto: Instagram.

“Tengo que decir la verdad. No puedo ocultar que me agarró en un momento de inmensa felicidad; pero no felicidad berreta de tipo, ‘ay, porque estoy contenta porque hice el Arena de Buenos Aires’. No, de un momento mío, personal y de todo mi equipo, de mucha grandeza, de mucha integridad, de mucha alegría”, agregó Cris Morena.

Qué le sucedió a la niña

Mila Yankelevich formaba parte de un campamento de verano de la Miami Youth Sailing Foundation cuando el velero en el que navegaba junto a otros cuatro niños y una consejera fue embestido por una barcaza. El impacto provocó que la embarcación se hundiera y falleciera la niña, que estaba acompañada de otros niños.

Sofia Recca, Tomas Yankelevich, Mila e Inti Yankelevich. Foto: Instagram.

“Una embarcación fue impactada de alguna manera. A bordo iban cinco niños y un monitor del campamento. Tres (luego se confirmó que fueron dos) de esos niños fueron trasladados en estado crítico al Ryder Trauma Center (de Miami), y uno fue transportado en condición estable”, informó el teniente Pete Sánchez, del Departamento de Bomberos de Miami.